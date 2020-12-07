07.12.2020, 11:30

Из-за пандемии коронавируса Эстония заняла рекордно высокое место в топе финансового благополучия в ЕС

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EST 16
Из-за пандемии коронавируса Эстония заняла рекордно высокое место в топе финансового благополучия в ЕС
Foto: Ilmar Saabas

Финансовое благополучие европейцев сильно пострадало от COVID-19, особенно в странах с продолжительным карантином. По сравнению с остальной Европой страны Балтии относительно хорошо справились с ситуацией и занимают достаточно хорошие позиции в Барометре финансового благополучия Intrum.

Пандемия отрицательно сказалась на способности потребителей своевременно выполнять свои финансовые обязательства. Эстония, впрочем, поднялась на третье место рейтинга благодаря повышению финансовой грамотности населения и его способности сберегать.

Второй год подряд рейтинг возглавляют Германия и Австрия, которые занимали первые два места и в 2019 году. В шестерку лидеров также вошли Швеция, Ирландия и Литва. Финляндия находится на 8 месте, а Латвия на 16. Из 24 европейских стран заметнее всего улучшили позиции Эстония (с 20 до 3 места) и Литва (с 23 до 6 места).

Барометр, данные для которого собирали в сентябре, еще до углубления второй волны коронавируса, дает оценку общего финансового благополучия в отношении каждой страны по трем показателям. По финансовой грамотности Эстония заняла 3 место, по сбережениям на будущее 9 место, а по оплате счетов 13 место.

”Очевидно, что COVID-19 оказывает дополнительное финансовое давление на многих европейцев и снижает уровень их финансового благополучия. Воздействие пандемии в разных странах было разным, и, безусловно, оказалось сильнее в Южной Европе. Однако страны Балтии — особенно Эстония — отличаются тем, что лучше справляются с экономическими последствиями пандемии и быстрее восстанавливаются после кризиса. Следует отметить, что в Эстонии опрос проводили в середине сентября. Пандемия никуда не исчезла, и ситуация может быстро измениться. Возможные дальнейшие ограничения и их экономическое влияние способны повлиять на ощущение уверенности потребителей” — сказала Илва Валейка, исполнительный директор Intrum в странах Балтии.

Около четверти респондентов признают сокращение доходов

По словам Валейки, всего 26% эстонских потребителей сообщили о сокращении доходов, тогда как средний по Европе показатель составляет 35%. В результате в рейтинге оплаты счетов Эстония поднялась на пять позиций: 82% эстонских респондентов заявили, что в течение последних 12 месяцев оплачивали счета вовремя.

Обеспокоенность потребителей своим финансовым положением из-за COVID-19 в Эстонии ниже, чем в Европе: с тем, что финансовые дела у них недостаточно хороши для спокойной жизни у нас согласны 34% респондентов, тогда как в среднем по Европе этот показатель 47%.

Несмотря на стабильность финансовой ситуации домохозяйств, респонденты из Эстонии по-прежнему обеспокоены своими возможностями накопления. 65% говорят, что недовольны суммой, которую могут откладывать каждый месяц, в то время как в среднем по Европе таких респондентов 56%.

Важно отметить, что пандемия побудила эстонцев — как и всех европейцев — прилагать больше усилий для углубления своих финансовых познаний и улучшения контроля над личными финансами.

Об исследовании

Барометр финансового благополучия Intrum — это инструмент для измерения и сравнения финансового благополучия европейских потребителей, используемый в 24 европейских странах. Финансовое благополучие означает финансовую уверенность в возможности удовлетворения повседневных потребностей и способности контролировать свои денежные дела.

Барометр финансового благополучия Intrum был опубликован в Европейском отчете о платежеспособности потребителей (European Consumer Payment Report, ECPR), где предоставляется обзор потребительских привычек европейцев и их способности ежемесячно управлять семейными финансами. Intrum составляет этот отчет с 2013 года. В этом году в опросе приняли участие 24 198 потребителей по всей Европе. Респонденты заполняли анкеты на компьютерах, ноутбуках, планшетах и смартфонах. С 14 по 24 сентября 2020 года в Эстонии опросили тысячу человек. Исследование провела компания Longitude, входящая в концерн Financial Times Group.

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