Из-за неисправности банкомата мужчина остался без 500 евро. Возврат денег может занять до двух месяцев

”Я связывался с банком и фирмой, которая занимается обслуживанием этого банкомата Luminor. Все ответы были крайне отталкивающими, а отношение надменным. Сказали, что это может занять до двух месяцев”.

Мужчина отмечает, что поскольку сумма довольно большая, то ждать так долго он не мог. Он говорит, что везде есть камеры и при желании можно было провести аудит банкомата. ”Для таких случаев у них нет никакого разумного решения. Это все равно что воровство”, — сокрушается мужчина.

Пресс-секретарь Luminor отмечает, что в случае технической неисправности клиенты без денег не останутся. Он поясняет, в подобных ситуациях техники проверяют автоматы и проводят инвентаризацию, после чего возвращают деньги клиенту. ”Мы понимаем обеспокоенность человека. В подобных случаях мы сотрудничаем с нашим партнером, который обслуживает автоматы, и пытаемся решить проблему максимально оперативно”.

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