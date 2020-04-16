16.04.2020, 13:02

Из-за нехватки работников на полях в Эстонии могут вырасти цены на продукты питания

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Хели Рааметс
EST
Из-за нехватки работников на полях в Эстонии могут вырасти цены на продукты питания
Argo Ingver

Если производители продукции садоводства не найдут сезонных рабочих в необходимом количестве, то посеют и посадят меньше запланированного, что приведет к тому, что и урожай будет более скудным. Это в свою очередь может повысить стоимость продуктов питания, пишет Maaleht.

Глава Союза садоводства Раймонд Страстин констатировал, что производители обдумывают уменьшение площади полей из-за нехватки работников.

"Больше всего торопятся с решением производители клубники — делать новые поля или нет", — рассказал он. Если из-за нехватки рабочих рук в этом году новые клубничные поля не будут сделаны, оттуда не будет получен урожай двух-трех лет.

Следующими заторопятся с решением производители овощей, поскольку приближается срок посева семян.

По оценке Страстина, в обоих сферах есть два решения — максимально свернуть производство, оставить часть земли в запустении и попробовать как-то с минимальными расходами пережить этот год, или же рискнуть, предполагая, что чрезвычайное положение все-таки отменят, границы откроют и иностранная рабочая сила сможет передвигаться.

Производители также готовы организовать при своем предприятии карантин для работников, если их привезут из-за границы, как планируется и в некоторых других странах.

"С иностранной рабочей силой проблема по всей Европе, и другие страны занимаются поиском решений — допуск людей в страну с ограничениями, спецрейсы и т.д., — отметил Страстин. — Производители отчаянно прилагают усилия, чтобы найти местных людей на поле. Сейчас это кажется невыполнимой задачей".

Ожидания по зарплате у эстоноземельцев несколько выше, чем у временной иностранной рабочей силы. Производитель не сможет это платить в страхе поднять розничную цену товара выше ожидаемого потребителем, отметил профессор экономики землеустройства Университета естественных наук Рандо Вярник.

"Мы должны понимать, что сектор производства продуктов питания невозможно закрыть, как кран, потому что при прерывании производства его нельзя мгновенно снова запустить, и впроголодь долго не проживут ни люди, ни животные", — констатировал Вярник. По его словам, чрезвычайное положение грозит наложить отпечаток на цены.

Если фермеры посеют и посадят меньше и заплатят местным сезонным рабочим больше, чем украинцам, ягоды и овощи могут подорожать. Связанные с рабочей силой проблемы в сельском хозяйстве очень многообразные, и ученым этой сферы в сотрудничестве с сектором следовало бы получить быстрый обзор возможных решений.

В Южной и Центральной Европе часть свежего урожая при нехватке работников уже осталась не убранной с полей. Свою роль играет и то, что все страны предпочитают прежде всего накормить свой народ и продать в другие страны меньше. Это означает, что импортных продуктов питания на наши прилавки прибудет более скудное количество. Учитывать нужно и то, что уровень поддержки фермеров в Эстонии — один из самых низких в ЕС.

А в экономике так, что если предложение товара уменьшается, то цена повышается.

"Вместе мы своими силами сможем одолеть кризис, каждый может внести свой небольшой вклад для поддержки местного производителя, если будет приобретать прежде всего произведенные в Эстонии продукты и товары", — подчеркнул профессор.

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