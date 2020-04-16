Из-за нехватки работников на полях в Эстонии могут вырасти цены на продукты питания

Глава Союза садоводства Раймонд Страстин констатировал, что производители обдумывают уменьшение площади полей из-за нехватки работников.

"Больше всего торопятся с решением производители клубники — делать новые поля или нет", — рассказал он. Если из-за нехватки рабочих рук в этом году новые клубничные поля не будут сделаны, оттуда не будет получен урожай двух-трех лет.

Следующими заторопятся с решением производители овощей, поскольку приближается срок посева семян.

По оценке Страстина, в обоих сферах есть два решения — максимально свернуть производство, оставить часть земли в запустении и попробовать как-то с минимальными расходами пережить этот год, или же рискнуть, предполагая, что чрезвычайное положение все-таки отменят, границы откроют и иностранная рабочая сила сможет передвигаться.

Производители также готовы организовать при своем предприятии карантин для работников, если их привезут из-за границы, как планируется и в некоторых других странах.

"С иностранной рабочей силой проблема по всей Европе, и другие страны занимаются поиском решений — допуск людей в страну с ограничениями, спецрейсы и т.д., — отметил Страстин. — Производители отчаянно прилагают усилия, чтобы найти местных людей на поле. Сейчас это кажется невыполнимой задачей".

Ожидания по зарплате у эстоноземельцев несколько выше, чем у временной иностранной рабочей силы. Производитель не сможет это платить в страхе поднять розничную цену товара выше ожидаемого потребителем, отметил профессор экономики землеустройства Университета естественных наук Рандо Вярник.

"Мы должны понимать, что сектор производства продуктов питания невозможно закрыть, как кран, потому что при прерывании производства его нельзя мгновенно снова запустить, и впроголодь долго не проживут ни люди, ни животные", — констатировал Вярник. По его словам, чрезвычайное положение грозит наложить отпечаток на цены.

Если фермеры посеют и посадят меньше и заплатят местным сезонным рабочим больше, чем украинцам, ягоды и овощи могут подорожать. Связанные с рабочей силой проблемы в сельском хозяйстве очень многообразные, и ученым этой сферы в сотрудничестве с сектором следовало бы получить быстрый обзор возможных решений.