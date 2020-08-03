Из-за кризиса сеть предлагающих компенсацию за лечение зубов клиник расширилась

В этом году компенсация составляет 40 евро. Например, если пациент посетил стоматолога и его счет составил 65 евро, то сам он должен заплатить 32,50, а остальные 32,50 заплатит больничная касса. Оставшиеся 7,50 он может потратить в ходе другого визита в течение года.

Если раньше клиники неохотно присоединялись к системе, то с течением времени — особенно после весеннего коронакризиса — ситуация изменилась.

По данным Больничной кассы, после чрезвычайного положения договора заключила 51 клиника. Подавляющее большинство новых договорных партнеров находится в Таллинне и Харьюмаа, но есть и клиники из Пярну, Раквере и Пайде. Причиной, по которой они изменили свое решение, стал страх потерять клиентов на гребне экономического кризиса, а также то, что государство возмещало (и будет возмещать в будущем) расходы на средства индивидуальной защиты только партнерам Больничной кассы.