Из-за коронавирусных ограничений во многих местах мясные прилавки магазинов опустели

В издание Kasulik.ee обратились несколько читателей, которые заметили, что с выходных в ряде магазинов пропал из продажи фарш. Схожая ситуация была в магазинах различных сетей.

Один из читателей подчеркнул, что не смог заказать в э-магазине Coop фарш, так как его не было.

Руководитель по коммуникациям Selver Риво Вески говорит, что люди стали гораздо больше покупать съестного. "Магазины не успевают реагировать на возросший спрос", — сказал он и особо отметил рост продаж фарша и мяса птицы.

"С самими поставками фарша трудностей нет. Причиной некоторого дефицита является неожиданный рост продаж, который мы не учли", — пояснила пресс-секретарь сети Rimi Катрин Батс.По ее словам, местами в праздничный период покупательский спрос был по сравнению с прошлым годом выше, особенно по предварительному заказу.

О значительном росте покупательского спроса сразу после рождественских праздников и первые дни нового года говорит и статистика продаж сети Maxima Eesti.

По словам начальника отдела продаж Maxima Eesti Марге Кикас, причиной может быть истощение домашних запасов за праздники, а также то, что многие люди на этой неделе работали из дома. А фарш — такой продукт, из которого просто приготовить различные блюда, поэтому он пользовался большим спросом.

Вески также считает, что люди стали больше готовить дома и не ходят в места общепита.

Как говорит Кикас, если кое-где прилавки в магазинах опустели, то это говорит о том, что их просто не успевают быстро заполнять. "Проблем с поставками мы не отмечаем", — добавила она.

Из Prisma изданию сообщили, что продажи в их сети в праздничный период были очень хорошие, поэтому в некоторых магазинах могли возникнуть проблемы из-за особенностей графика поставок. Но сейчас ни с одной группой товара проблем с доступностью нет.

Коммерческий директор мясоперерабатывающего предприятия HKScan Estonia Кристина Мустонен-Шевелевский по поводу поставок мясных продуктов в магазины сообщила следующее: "На HKScan Estonia производство (в том числе фарша) идет в обычном режиме. Весь товар поставлялся клиентам согласно их заявкам".