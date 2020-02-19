Из-за коронавируса Omniva меньше нуждается в рабочих руках. Будут ли сокращения?

"Это снова потребует больше рабочей силы, чтобы как можно быстрее обработать и доставить потребителю этот скопившийся объем. Следовательно, сокращение рабочих мест из-за нынешнего временного уменьшения было бы очень недальновидным решением", — сказал Лутс.
Для клиентов, которые недавно заказали товар из Китая, сегодняшняя ситуация, очевидно, означает то, что их посылка будет идти дольше обычного. "Одновременно мы должны напомнить заказчикам, что об их посылках, которые еще не прибыли в Эстонию, мы не можем дать информации. Поэтому клиенту разумнее всего запастись терпением и следить за информацией о своей посылке в поиске посылки на домашней странице Omniva", — добавил Лутс.
Также предприятие напоминает, что если в какой-нибудь другой трекинг-среде появляется первое событие о посылке, в качестве местоположения которого отображается "Эстония", в почтовом мире это зачастую означает то, что посылка только отправилась из экспортного терминала страны-отправителя в Эстонию, то есть на физическое прибытие на территорию Эстонии может уйти еще несколько дней или даже недель.
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