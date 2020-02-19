19.02.2020, 10:50

Из-за коронавируса Omniva меньше нуждается в рабочих руках. Будут ли сокращения?

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Сийри Лийва
EST
Omniva Logistikakeskus
Omniva LogistikakeskusFoto: Jaanus Lensment

Omniva признает, что уменьшившийся под влиянием коронавируса поток посылок из Китая вызвал временный спад и в работе сортировочного центра предприятия. Но предприятие опровергает утверждение, будто они из-за этого скоро должны будут начать сокращать работников.

Хотя цепь поставок между Китаем и Эстонией длинная и остановка потока посылок оттуда сразу не оказала на работу Omniva ощутимого влияния — потому что сюда еще приходят те товары, которые успели отправить из Китая до перерыва в работе, — руководитель отдела посылок Мартин Лутс признает, что общее уменьшение объемов уже заметно.

Если еще в январе этого года в сортировочном центре Omniva обрабатывали в среднем 4000-5000 кодируемых вручную посылок из Китая в день, то в феврале их объем снизился до 2000-2500 посылок в день. По сравнению с февралем прошлого года — когда количество обрабатываемых вручную посылок из Китая тоже было 4000-5000 в день, — объем работы снизился вполовину.

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Ärileht получил из надежного источника информацию, будто в случае продолжения ситуации предприятие скоро должно будет начать сокращать работников сортировочного центра. Само предприятие опровергает это утверждение, отмечая, что речь идет не о постоянном уменьшении объема, а о временном спаде, который, очевидно, продлится еще всего пару недель.

Руководитель отдела посылок Omniva в Эстонии объяснил, что поскольку заказ посылок из Китая не приостановлен, это означает скопление посылок в товарных терминалах в Китае, поэтому Omniva скоро должна будет справляться с резким наплывом посылок.

"Это снова потребует больше рабочей силы, чтобы как можно быстрее обработать и доставить потребителю этот скопившийся объем. Следовательно, сокращение рабочих мест из-за нынешнего временного уменьшения было бы очень недальновидным решением", — сказал Лутс.

Для клиентов, которые недавно заказали товар из Китая, сегодняшняя ситуация, очевидно, означает то, что их посылка будет идти дольше обычного. "Одновременно мы должны напомнить заказчикам, что об их посылках, которые еще не прибыли в Эстонию, мы не можем дать информации. Поэтому клиенту разумнее всего запастись терпением и следить за информацией о своей посылке в поиске посылки на домашней странице Omniva", — добавил Лутс.

Также предприятие напоминает, что если в какой-нибудь другой трекинг-среде появляется первое событие о посылке, в качестве местоположения которого отображается "Эстония", в почтовом мире это зачастую означает то, что посылка только отправилась из экспортного терминала страны-отправителя в Эстонию, то есть на физическое прибытие на территорию Эстонии может уйти еще несколько дней или даже недель.

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