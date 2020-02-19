Из-за коронавируса Omniva меньше нуждается в рабочих руках. Будут ли сокращения?

Хотя цепь поставок между Китаем и Эстонией длинная и остановка потока посылок оттуда сразу не оказала на работу Omniva ощутимого влияния — потому что сюда еще приходят те товары, которые успели отправить из Китая до перерыва в работе, — руководитель отдела посылок Мартин Лутс признает, что общее уменьшение объемов уже заметно.

Если еще в январе этого года в сортировочном центре Omniva обрабатывали в среднем 4000-5000 кодируемых вручную посылок из Китая в день, то в феврале их объем снизился до 2000-2500 посылок в день. По сравнению с февралем прошлого года — когда количество обрабатываемых вручную посылок из Китая тоже было 4000-5000 в день, — объем работы снизился вполовину.

Ärileht получил из надежного источника информацию, будто в случае продолжения ситуации предприятие скоро должно будет начать сокращать работников сортировочного центра. Само предприятие опровергает это утверждение, отмечая, что речь идет не о постоянном уменьшении объема, а о временном спаде, который, очевидно, продлится еще всего пару недель.

Руководитель отдела посылок Omniva в Эстонии объяснил, что поскольку заказ посылок из Китая не приостановлен, это означает скопление посылок в товарных терминалах в Китае, поэтому Omniva скоро должна будет справляться с резким наплывом посылок.