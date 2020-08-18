Из-за коронакризиса многие семьи оказались на грани бедности. Ежемесячно кредиторы подают в суд на более чем 4000 должников

Жизнь Кристи и Марко и их детей из-за коронавируса в апреле перевернулась с ног на голову. ”У нас в Таллинне было жилье, работа, машина, друзья, к которым мы ходили в гости. У нас было все и мы смотрели в будущее с уверенностью. А сейчас мы живем в задней комнате в квартире моей мамы и зависим от того, что она поставит на стол”, — рассказывает Кристи.

Кристи и Марко обоим чуть за 30, они родом из маленького городка. Встретились они в Таллинне, где Кристи работала официанткой, а Марко поваром горячей кухни. У пары родилось двое детей и с течением времени главным добытчиком в семье стал Марко. Кристи же наряду с воспитанием детей подрабатывала на различных мероприятиях. Доход на двоих был хорошим.

Но в одночасье рухнуло. В начале апреля Марко остался без работы. Ему даже не выплатили финальный расчет, поскольку у фирмы просто не было денег. Кристи также лишилась подработки. Доход семьи упал с более чем 2000 евро в месяц до нуля.

Немного накоплений у семьи было и один месяц они продержались. Марко и Кристи судорожно искали работу. Им было все равно куда, лишь бы взяли. Но безрезультатно.

Поскольку на семье висело еще несколько малых кредитов (на машину и аренду квартиры), ситуация была очень плачевной.

”Мы смотрели более дешевые квартиры, планировали и так, и эдак, но на предоплату денег не было. Не занимать же опять. Таллиннской регистрации у нас тоже не было, так что о прожиточном пособии мы ходатайствовать не могли”, — говорит Кристи. Так, после долгих и эмоциональных обсуждений супруги решили, что им не остается ничего, кроме как просить помощи у родителей. Семья переехала в один из провинциальных городов страны, в двухкомнатную квартиру матери Кристи. Работа у матери Кристи осталась, но доход очень маленький. Зато теперь семья могла ходатайствовать о прожиточном пособии. У главы семейства скоро пробный день на местной лесопилке, но семья надеется, что когда-нибудь настанет тот день, когда они смогут вернуться обратно в Таллинн.

Статистика дает еще более печальную картину, чем история одной семьи. К настоящему моменту проблемы с выплатой малых кредитов и рассрочек испытывают тысячи жителей Эстонии. Если в марте прошлого года в Пярнуском уездном суде кредиторы востребовали около 3000 кредитов, то в это году 4400, что означает рост в 47%. В апреле рост составил и вовсе 54% (на 1500 востребований больше, чем в тот же период прошлого года). В мае рост немного замедлился, но в июне все возобновилось с прежней силой.