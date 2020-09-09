Из-за коронакризиса людям старшего возраста стало еще труднее найти новую работу

С 24 августа по 4 сентября 2020 года CV-Online провёл опрос, посвященный участию на рынке труда людей в возрасте 55 лет и старше, и их оценке отношения общества и ожиданий работодателей. На онлайн опрос ответили 1005 человек, пятая из которых пенсионеры, половина работают полный или неполный рабочий день и менее одной десятой не имеют работы.

По мнению респондентов, отношение работодателя к кандидату в возрасте 55+ составляет всего 4,9 балла, тогда как отношение к уже имеющимся сотрудникам в том же возрасте гораздо лучше — оно оценивается в 5,9 балла. Поэтому можно предположить, что работодатели довольны работой своих старших коллег.

В коллективе обычно уважают людей старшего возраста и их опыт, добросовестность и надёжность. На вопрос, считает ли респондент, что к нему или к ней относятся по-разному в организации из-за возраста, 68% ответили отрицательно.

”Совершенно понятно, что годы меняют людей. Некоторые профессии лучше подходят молодым людям, чем старшим, или наоборот — пожилые люди часто более спокойны, терпеливы и терпимы. Однако в целом стоит сосредоточиться на личностных качествах и навыках человека.”, призывает к толерантности работодателей Марис Вийрес — маркетинг-рекрутинг менеджер CV-Online. ”Печально читать, когда респондент пишет, что в лучшем случае будет отправлен отрицательный ответ, но решение никогда не будет обосновано. В конце концов, каждый кандидат имеет право на соответствующую обратную связь, которая даст ему вклад в развитие и смелость продолжать отправлять свои заявки.”

При поиске новой работы респонденты получают информацию с порталов вакансий, но информационный поток Кассы по безработице и обычные объявления о вакансиях в газетах для старшего поколения также являются важными источниками информации.