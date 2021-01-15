Из-за холодов и слабого ветра Финляндия начала покупать электроэнергию в Эстонии

"Холодная погода — хорошая погода для производителей энергии, мы можем максимально использовать наши производственные мощности. Действительно, можно прогнозировать, что как вчера, так сегодня и на следующей неделе из-за низких температур и слабых ветров спрос на электроэнергию на рынке Nord Pool, а также на рынке Эстонии значительно увеличится, цены также вырастут", — сказал председатель правления Enefit Power Андрес Вайнола ERR.

Высокое потребление привело и к росту цен на электроэнергию. В первые дни января средние дневные цены на энергетической бирже Nord Pool в Прибалтике и Финляндии были близки к 40 евро за мегаватт-час. В четверг и пятницу мегаватт-час стоил в среднем 77,05 и 78,14 евро соответственно.

На цену электроэнергии повлияли несколько факторов. "Известно, что в холодную погоду ветер слабый, то есть на рынке меньше ветровой энергии. Ветряная энергия составляет где-то около 2000 мегаватт, и если ветра нет, то ее нет. Еще в декабре окончательно закрыли блок атомной электростанции Рингхальс, из-за чего значительно поднялись цены на рынке, в том числе в Финляндии и Швеции. И именно в эти первые холодные дни наши зарубежные соединения показывают, что, по сути, подключения Estlink покрывают дефицит электроэнергии в Финляндии ", — сказал Вайнола.