Из-за эпидемии коронавируса интерес к страховой защите кредита вырос

Вызванная эпидемией тенденция несколько увеличила как количество заключенных договоров, так и пересмотр имеющихся договоров, а также внесение дополнительного страхового покрытия. По сравнению с январем 2020 года популярность добавления дополнительного страхового покрытия в марте выросла почти в 12 раз.

”На протяжении многих лет страхование жизни и страхование от потери трудоспособности были наиболее популярным страховым покрытием среди заемщиков в Эстонии. Эту страховую защиту выбирали соответственно 89% и 67% клиентов, оформивших страховую защиту кредита. Эпидемия коронавируса вновь побудила людей задуматься о своем здоровье, ближайшем и отдаленном будущем, а также о финансовой безопасности себя и своих близких. Страхование жизни — это один из способов обеспечить или укрепить чувство уверенности для себя и своей семьи на случай неожиданных событий”, — сказала руководитель Эстонского филиала SEB Life and Pension Baltic SE Трийн Мессимас.

Заключая страховую защиту кредита, клиент может сам указать риски, от которых он желает себя застраховать. Кроме того, можно выбрать, какая часть кредита будет покрываться страховкой. На данный момент средняя страховая ставка страховой защиты кредита SEB составляет 93%. Это указывает на то, что большинство клиентов по страхованию защиты кредита страхуют кредит полностью. Всего с 2012 года свои кредитные обязательства в SEB застраховали почти 30000 клиентов с жилищными кредитами.

Почти 90% семей с жилищным кредитом SEB, которые оформляют страховую защиту кредита, в качестве основного страхового покрытия выбирают страхование жизни. Это гарантирует, что в случае смерти в результате несчастного случая или болезни страховая фирма погасит в банке кредит или его согласованную часть. 67% считают важным застраховать себя от тяжкого вреда здоровью или временной потери трудоспособности. Средний страховщик страхуется как минимум от двух рисков (выбирая, например, страховую защиту жизни и защиту от временной потери трудоспособности, или страховую защиту жизни и защиту от потери работы). 65% договоров страхования покрывают кредит в полном объеме.