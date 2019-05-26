Из-за цветущих водорослей в Эстонии заметно подорожает лосось — когда и на сколько?

В Северной Норвегии из-за цветения водорослей умерли несколько миллионов выращенных в искусственных условиях рыб лосося, что подняло цену приблизительно на 6%. Сезон цветения водорослей еще не закончился, и это может повлечь за собой гибель еще большего количества рыб.

"Поскольку лосось без исключения закупают в Норвегии, то любое колебание предложения оттуда влияет на конечную цену на эстонском рынке", — сказала пресс-секретарь Rimi Катрин Батс.

"На сегодняшний день влияние вспышки цветения водорослей еще не дошло до эстонского рынка. Возможно, что мы увидим изменение в течение ближайших недель", — добавила Батс.

По словам Батс, для розничных продавцов на конечную цену влияет как закупочная цена, так и рыночная цена. "На закупочную цену влияет очень много различных аспектов, которые могут точнее назвать производители", — добавила она.

Последнее подтвердила и заведующая отделом закупки скоропортящихся продуктов Maxima Eesti Марге Кикас, которая сказала, что на наш рынок неизбежно что-то влияет. Кикас все же заверила, что необходимые клиентам объемы рыбы возможно покрыть, кроме продукции норвежских партнеров, еще эстонской и датской продукцией.

По словам Кикас, аналогичная ситуация была и пару лет назад, когда ядовитые водоросли уничтожили большую часть продукции по всему миру. Вдобавок, по ее словам, играет роль температура, которая может повлиять на доступность рыбы.