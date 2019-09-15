Из-за атаки дронов Саудовская Аравия в два раза снизила производство нефти

В Саудовской Аравии государственный нефтяной концерн Saudi Aramco после атаки беспилотников на два его завода был вынужден снизил объемы производства более чем на пять млн баррелей сырой нефти в день. Это более половины объема производства крупнейшего в мире экспортера нефти. Появившуюся в СМИ информацию об этом подтвердил вечером в субботу, 14 сентября, министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

Нападения дронов привели "к временным задержкам в производстве на заводах в Абкайке и Хурайсе", говорится в заявлении министра, распространенном официальным саудовским информагентством SPA. Он добавил, что производство снизилось на 5,7 млн баррелей неочищенной нефти в день.

Со своей стороны, исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер заверил, что былой уровень производства удастся восстановить в течение двух дней.

Угрозы нефтяным рынкам нет

Несмотря на столь существенные ограничения в работе саудовского производителя, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), угрозы недостаточного снабжения нефтью на мировых рынках на данный момент нет. Как сообщает агентство Bloomberg, концерн Saudi Aramco сможет на протяжении нескольких недель обеспечивать снабжение клиентов сырьем благодаря сети резервных нефтехранилищ.