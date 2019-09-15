15.09.2019, 08:10

Из-за атаки дронов Саудовская Аравия в два раза снизила производство нефти


Deutsche Welle
EST 6
Из-за атаки дронов Саудовская Аравия в два раза снизила производство нефти
Foto: AFP/SCANPIX

Из-за нападения беспилотников саудовский концерн Saudi Aramco был вынужден сократить производство на 5,7 млн баррелей сырой нефти в день. По данным компании, его былые объемы удастся восстановить в течение двух дней.

В Саудовской Аравии государственный нефтяной концерн Saudi Aramco после атаки беспилотников на два его завода был вынужден снизил объемы производства более чем на пять млн баррелей сырой нефти в день. Это более половины объема производства крупнейшего в мире экспортера нефти. Появившуюся в СМИ информацию об этом подтвердил вечером в субботу, 14 сентября, министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

Нападения дронов привели "к временным задержкам в производстве на заводах в Абкайке и Хурайсе", говорится в заявлении министра, распространенном официальным саудовским информагентством SPA. Он добавил, что производство снизилось на 5,7 млн баррелей неочищенной нефти в день.

Со своей стороны, исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер заверил, что былой уровень производства удастся восстановить в течение двух дней.

Угрозы нефтяным рынкам нет

Несмотря на столь существенные ограничения в работе саудовского производителя, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), угрозы недостаточного снабжения нефтью на мировых рынках на данный момент нет. Как сообщает агентство Bloomberg, концерн Saudi Aramco сможет на протяжении нескольких недель обеспечивать снабжение клиентов сырьем благодаря сети резервных нефтехранилищ.

Саудовская Аравия хранит миллионы баррелей нефти в резервуарах на территории самого королевства, а также использует три стратегических нефтехранилища за рубежом: в Роттердаме (Нидерланды), Окинаве (Япония) и в порту Сиди-Керир на египетском побережье Средиземного моря.

США винит Иран в атаке на нефтяные заводы в Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео заявил позднее в тот же день, что ответственность за нападения беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии несет Иран. На своей странице в Twitter глава американской дипломатии написал: "В то время как Роухани (президент Ирана Хасан Роухани. — Ред.) и Зариф (министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф) притворяются, что занимаются дипломатией, Тегеран несет ответственность за почти сто нападений на Саудовскую Аравию. Посреди всех призывов к деэскалации Иран совершил беспрецедентную атаку на мировую систему энергоснабжения. Доказательств того, что атаки были совершены Йеменом, нет".

Вскоре после инцидента ответственность за него взяла на себя дружественная Ирану вооруженная группировка йеменских повстанцев-хуситов. Их представитель Яхья Сари заявил в эфире спутникового новостного канала Al Masirah, что атаки будут продолжаться до тех пор, пока не завершится война в Йемене.

Атаки беспилотников на нефтяные заводы в Саудовской Аравии

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14 сентября официальный представитель МВД Саудовской Аравии сообщил о пожарах на двух заводах саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco, начавшихся в результате атаки беспилотников. Возгорания произошли ранним утром на нефтеперерабатывающих заводах в Абкайке близ побережья Персидского залива и на нефтяном месторождении Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияд.

На опубликованных NASA спутниковых снимках видны клубы дыма, распространяющиеся на расстояние до 80 километров вокруг завода в Абкайке. В результате этой атаки пострадала крупнейшая в мире установка для переработки нефти.

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