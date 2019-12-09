Из высшего руководства Swedbank выставили последнего эстонца. Хело Мейгас уходит из банка

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Helo Meigas Foto: Swedbank

Swedbank сообщил, что меняет структуру управления на более понятную. Из-за этого с должности уходят специалист по управлению рисками Хело Мейгас и руководитель отделения Swedbank в странах Балтии Шарлотта Элсниц.