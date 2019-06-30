Из всех прибалтийских стран самый дорогой бензин по-прежнему в Эстонии

Дороже всего бензин на этой неделе стоил в Таллинне, затем следует Рига, а дешевле всего бензин по-прежнему стоил в Вильнюсе.

В Риге на прошедшей рабочей неделе как цена бензина 95-й марки, так и цена дизельного топлива на заправочных станциях Circle K уменьшилась на 0,8%, составив соответственно 1,284 евро и 1,194 евро за литр.

В свою очередь в Вильнюсе цена на бензин 95-й марки увеличилась на 0,9% — до 1,175 евро за литр, а цена дизельного топлива упала на 1,4%, составив 1,07 евро за литр.

В Таллинне цена бензина 95-й марки на заправочных станциях Circle K выросла на 2,9%, составив 1,327 евро за литр, а цена дизельного топлива увеличилась на 3,8% — до 1,297 евро за литр.

Цена автогаза на этой неделе была стабильна только в Таллинне, где составила 0,629 евро за литр. В Риге она уменьшилась на 1,7% — до 0,565 евро за литр, а в Вильнюсе автогаз подешевел на 8,6% — до 0,469 евро за литр.