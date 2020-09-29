Из стран Балтии активнее всего пользовались платежными отпусками в Латвии

”Во время чрезвычайного положения мы пришли на помощь нашим клиентам и предложили тем, кто испытывает из-за вызванного коронавирусом кризиса финансовые трудности, возможность отсрочить выполнение своих кредитных обязательств, — сказал руководитель отдела кредитных продуктов Luminor Хейки Раадик. — Клиенты наиболее активно использовали возможность платёжного отпуска в первые месяцы чрезвычайного положения, когда будущее было более неопределённым, но уже в мае количество заявок стало быстро уменьшаться. В последние месяцы интерес к платёжным отпускам был очень скромным”.

Раадик добавил, что хотя изначально опасения были большие, на самом деле только 6% клиентов по жилищному кредиту, 3% по лизингу и 4% по потребительскому кредиту в Эстонии использовали возможность платёжного отпуска. Средний процент платёжных отпусков в странах Балтии остался в том же диапазоне. ”Пандемия ещё не закончилась, поэтому мы внимательно следим за ситуацией, чтобы быстро отреагировать в случае возможных изменений. Мы будем помогать нашим клиентам и после истечения сроков общих для банков правил платёжных отпусков или моратория. Мы ищем оптимальные решения для клиентов, чтобы в случае необходимости помочь им преодолеть трудности”, — сказал Раадик.

По сравнению с другими странами Балтии латвийские клиенты Luminor использовали платёжные каникулы чаще всего — 3 227 местных клиентов отложили кредитные обязательства на общую сумму 158 миллионов евро. В Литве 1861 частный клиент, а в Эстонии 1720 клиентов воспользовались опцией платёжных каникул, отсрочив свои кредитные обязательства на сумму 86 миллионов евро и 80 миллионов евро соответственно. В общей сложности Luminor предоставил отсрочку выплат по кредитам частным лицам в странах Балтии на сумму более 325 миллионов евро. Расчёт распространяется на весь период платёжных отпусков.

С учётом количества клиентов, в Латвии клиенты взяли больше всего платёжных отпусков — 6% всех кредитных клиентов, далее следует Эстония — 4% всех клиентов, и меньше всего желающих взять платёжный отпуск оказалось в Литве — 2% всех кредитных клиентов.