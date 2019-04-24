Из чего же сделаны наши консервы? Мужчина вместо сардин обнаружил кое-что иное

”Поскольку сардины в Балтийском море не живут, кильку не подобает называть сардинами”, — утверждает читатель.

Сардины и килька — это разные виды рыб? Можно ли кильку называть сардинами? Какова разница? Мы спросили у эксперта.

Младший научный сотрудник Института моря ТУ Элор Сепп поведал, что, по его мнению, тут вопрос подобных наименований. "Сардина (Sardina pilchardus) как вид рыб — абсолютно иной, нежели килька (Sprattus sprattus), и их объединяет только семейство лососевых (Clupeidae)", — пояснил он.

Однако, по словам эксперта, на основании приведенных данных продавца не представляется возможным уличить в обмане, потому как по какой-то исторической причине одним и тем же словом обозначается как вид рыб, так и название продукта, несмотря на то, что последний может первого и не содержать.