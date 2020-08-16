Июльский ветер помог выработать больше энергии

Для сравнения, произведенных 84 гигаватт-часов хватило бы для покрытия годовой потребности в электроэнергии примерно 30 000 домохозяйств со средним уровнем потребления.

Большая часть возобновляемой электроэнергии, то есть 70 гигаватт-часов (ГВтч), была произведена ветропарками Enefit Green в Эстонии и Литве.

Кроме того, по словам председателя правления Enefit Green Ааво Кярмаса, солнечные парки предприятия также показали хорошую производительность. ”Эти летние месяцы были более ветреными, чем обычно, благодаря чему мы можем быть очень довольны выработкой ветряной энергии в июле. В то же время, благодаря разноплановости портфеля Enefit Green, производство возобновляемой энергии гарантировано, даже когда не дует ветер, но светит солнце”, — прокомментировал Кярмас.

Произведенные в июле 84 гигаватт-часов включают в себя объемы, произведенные ветропарками в Эстонии и Литве, солнечными электростанциями в Эстонии и Польше, а также теплоэлектростанциями в Иру, Пайде, Валка и Броценах, гидроэлектростанцией Кейла-Йоа и решением возобновляемой энергии на острове Рухну.

Поскольку сейчас не отопительный сезон, выработка тепла Enefit Green на станциях совместного производства в Иру, Пайде и Валке достигла в июле 6 гигаватт-часов.

Увеличение объемов производства возобновляемой энергии способствует достижению стратегической цели концерна Eesti Energia по производству в 2024 году 43 процентов электроэнергии и тепла из возобновляемых источников.