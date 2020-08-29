Июль стал неудачным месяцем для продавцов тканей, одежды и обуви

По словам ведущего аналитика Департамента статистики ЯаникиТийгисте, первые летние месяцы хорошо повлияли на продажи в магазинах промышленных товаров — в июле их доход увеличился на 7%. ”Более всего, или на пятую часть выросли продажи в других неспециализированных магазинах, где продаются в основном компьютеры и дополнительные к ним устройства, книги, спортивные товары, игры, игрушки, цветы, саженцы и прочее”, — прокомментировала Тийгисте.

Доход от продаж увеличился на 7% у магазинов, предлагающих товары по почте или через Интернет, у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и в уличной торговле (киоски, рынки, прямые продажи); на 6% — у аптек и магазинов косметических товаров, и на 5% — в магазинах товаров для дома, бытовой техники, метизов и строительных материалов.

В сравнении с июлем прошлого года доход от продаж у магазинов текстильных изделий, одежды и обуви уменьшился на 6%, а в других неспециализированных магазинах (т.н. универмаги), в которых преобладают промышленные товары — на 2%.

Доход от продаж как у продуктовых магазинов, так и у предприятий, занимающихся розничной торговлей моторного топлива, увеличился по сравнению с июлем прошлого года на 1%.

По сравнению с июнем, доход от продаж у предприятий розничной торговли в июле вырос на 1%. Однако на основании сезонно и календарно откорректированных данных продажи по сравнению с предыдущим месяцем уменьшились на 1%.

За первые семь месяцев текущего года доход от продаж у предприятий розничной торговли увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 2%.