17.07.2020, 19:31

Итоги прошлогоднего скандала: какое наказание понес продававший "химическую" клубнику хутор Сепакыртси?


Хели Рааметс
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Sepakõrtsi talu keskturul 27. juunil
Sepakõrtsi talu keskturul 27. juunilFoto: Bianca Mikovitš

Maaleht две недели назад писала, что решение по клубнике хутора Сепакыртси с неразрешенными остатками средств защиты растений принято, но его не обнародовали. Теперь чиновники рассказывают о принятом решении, пишет Maaleht.

Со стороны Ветеринарно-пищевого департамента дала объяснения заведующая пищевым отделом Кайри Рамъялг и со стороны Департамента сельского хозяйства — заведующая отделом здоровья растений и садоводства Рийна Койдумаа.

Случай Сепакыртси рассматривали 11 месяцев. Почему это заняло так много времени? По словам Рамъялг, в связи с хутором Сепакыртси у Ветеринарно-пищевого департамента было два делопроизводства: "Делопроизводства действительно могут занимать много времени, потому что часто в ходе них выясняются новые обстоятельства, которые приходится перепроверять или для подтверждения которых нужно собирать доказательства и другие необходимые документы. Данные делопроизводства проведены с учетом разрешенных законом временных рамок".

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"В данном случае было много пограничных нюансов, которые в ходе делопроизводства нужно было тщательно продумать. Свою роль в ходе делопроизводства сыграло неожиданно вступившее в силу чрезвычайное положение, которое затормозило течение многих процессов во всей стране. После чрезвычайного положения было возможно довести делопроизводство до конца, и тогда решение и родилось".

Какими оказались решения и какие санкции последовали? "Если говорить о решениях, которые следуют непосредственно из случая хутора Сепакыртси, то принятое 18 июня этого года решение по делопроизводству о проступке четко говорит, что хутор до 11 июля 2019 года занимался продажей овощей и ягод, не подав извещения о хозяйственной деятельности. Продавец этим нарушил требования, предъявляемые к обращению пищевой продукции и занимающемуся ее обращением лицу. Также отсутствовали документы, которые доказывали бы происхождение клубники. Этим нарушили требование прослеживаемости пищевой продукции, согласно которому происхождение продукта должно быть всесторонне задокументировано и доказуемо на каком угодно этапе продажи.

Поскольку представитель хутора Сепакыртси признал вину и сожалел о случившемся, а также при первой возможности подал извещение о хозяйственной деятельности, то это учли как смягчающее наказание обстоятельство. Этим решением хутору Сепакыртси назначили денежный штраф в 300 евро", — рассказала Рамъялг.

"Второе связанное с данным случаем делопроизводство о проступке касается предприятия, чью клубнику перепродавал хутор Сепакыртси. Поскольку решение оспорено, то мы, к сожалению, сейчас не можем дать больше информации о нем".

Департамент сельского хозяйства считает, что не разрешенные в Эстонии вещества попали в местную клубнику с купленными в Голландии и обработанными там растениями. По словам Койдумаа, в группу дитиокарбаматов входят различные действующие вещества. Поскольку метод анализа не позволяет отдельно определить входящие в группу дитиокарбаматов вещества, то по остатку невозможно установить конкретные препараты, что в свою очередь усложняет и определение происхождения остатка.

"Департамент сельского хозяйства не исключает возможности, что остаток дитиокарбаматов мог попасть в плоды с обработанных растений. Растения клубники до посадки хранят при низких температурах. Поэтому распад средств защиты растений медленнее, чем при обычной температуре роста, и возможно, что остатки использованных при обработке растений клубники средств могут попасть и в ягоды. Это посчитал возможным голландский производитель растений клубники, а также из научной литературы следует, что остатки дитиокарбаматов могут сохраняться в растении клубники в течение до одного года после обработки.

Поскольку содержание остатков было очень маленькое (близко к пределу определения) и полной ясности относительно происхождения остатка не получено, то не принято других мер и предприятие (Maaleht не публикует название этого предприятия, поскольку они утверждают, что не использовали неразрешенных средств защиты растений, и всесторонне сотрудничали с чиновниками для определения происхождения остатков — прим. ред.) оставили и на этот год в контрольной выборке Департамента сельского хозяйства", — сообщила Койдумаа.

По словам Койдумаа, с полей этого предприятия к настоящему моменту взято две пробы и обе соответствуют требованиям. Клубника не содержит неразрешенных остатков, и найденные остатки ниже предельной нормы.

Предприятие призналось, что продало хутору Сепакыртси 500 кг клубники. По утверждению Рамъялг, в ходе расследования не выяснилось, чтобы хутор Сепакыртси продавал другую клубнику и овощи неясного происхождения.

Койдумаа подтвердила, что со стороны контроля использования средств защиты растений хутор Сепакыртси в этом году тоже в контрольной выборке. С их поля тоже взяли пробу, и она не содержала остатков средств защиты растений.

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