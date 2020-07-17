Итоги прошлогоднего скандала: какое наказание понес продававший "химическую" клубнику хутор Сепакыртси?

Со стороны Ветеринарно-пищевого департамента дала объяснения заведующая пищевым отделом Кайри Рамъялг и со стороны Департамента сельского хозяйства — заведующая отделом здоровья растений и садоводства Рийна Койдумаа.

Случай Сепакыртси рассматривали 11 месяцев. Почему это заняло так много времени? По словам Рамъялг, в связи с хутором Сепакыртси у Ветеринарно-пищевого департамента было два делопроизводства: "Делопроизводства действительно могут занимать много времени, потому что часто в ходе них выясняются новые обстоятельства, которые приходится перепроверять или для подтверждения которых нужно собирать доказательства и другие необходимые документы. Данные делопроизводства проведены с учетом разрешенных законом временных рамок".

"В данном случае было много пограничных нюансов, которые в ходе делопроизводства нужно было тщательно продумать. Свою роль в ходе делопроизводства сыграло неожиданно вступившее в силу чрезвычайное положение, которое затормозило течение многих процессов во всей стране. После чрезвычайного положения было возможно довести делопроизводство до конца, и тогда решение и родилось".

Какими оказались решения и какие санкции последовали? "Если говорить о решениях, которые следуют непосредственно из случая хутора Сепакыртси, то принятое 18 июня этого года решение по делопроизводству о проступке четко говорит, что хутор до 11 июля 2019 года занимался продажей овощей и ягод, не подав извещения о хозяйственной деятельности. Продавец этим нарушил требования, предъявляемые к обращению пищевой продукции и занимающемуся ее обращением лицу. Также отсутствовали документы, которые доказывали бы происхождение клубники. Этим нарушили требование прослеживаемости пищевой продукции, согласно которому происхождение продукта должно быть всесторонне задокументировано и доказуемо на каком угодно этапе продажи.

Поскольку представитель хутора Сепакыртси признал вину и сожалел о случившемся, а также при первой возможности подал извещение о хозяйственной деятельности, то это учли как смягчающее наказание обстоятельство. Этим решением хутору Сепакыртси назначили денежный штраф в 300 евро", — рассказала Рамъялг.