Итоги прошлогоднего скандала: какое наказание понес продававший "химическую" клубнику хутор Сепакыртси?

"Второе связанное с данным случаем делопроизводство о проступке касается предприятия, чью клубнику перепродавал хутор Сепакыртси. Поскольку решение оспорено, то мы, к сожалению, сейчас не можем дать больше информации о нем".
Департамент сельского хозяйства считает, что не разрешенные в Эстонии вещества попали в местную клубнику с купленными в Голландии и обработанными там растениями. По словам Койдумаа, в группу дитиокарбаматов входят различные действующие вещества. Поскольку метод анализа не позволяет отдельно определить входящие в группу дитиокарбаматов вещества, то по остатку невозможно установить конкретные препараты, что в свою очередь усложняет и определение происхождения остатка.
"Департамент сельского хозяйства не исключает возможности, что остаток дитиокарбаматов мог попасть в плоды с обработанных растений. Растения клубники до посадки хранят при низких температурах. Поэтому распад средств защиты растений медленнее, чем при обычной температуре роста, и возможно, что остатки использованных при обработке растений клубники средств могут попасть и в ягоды. Это посчитал возможным голландский производитель растений клубники, а также из научной литературы следует, что остатки дитиокарбаматов могут сохраняться в растении клубники в течение до одного года после обработки.
Поскольку содержание остатков было очень маленькое (близко к пределу определения) и полной ясности относительно происхождения остатка не получено, то не принято других мер и предприятие (Maaleht не публикует название этого предприятия, поскольку они утверждают, что не использовали неразрешенных средств защиты растений, и всесторонне сотрудничали с чиновниками для определения происхождения остатков — прим. ред.) оставили и на этот год в контрольной выборке Департамента сельского хозяйства", — сообщила Койдумаа.
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