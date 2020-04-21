Итоги первого квартала: продажи Tele2 растут

Показатель эффективности EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) равен 4 миллионам евро и вырос за год на 20%.

Наибольший рост продемонстрировали продажи интернет-решений для бизнес-клиентов — они увеличились на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ”Для нас в равной степени важны все наши бизнес-клиенты — как крупные, средние, так и малые. Мы всегда готовы предложить каждому из них оптимальное коммуникационное решение с учетом специфики и потребностей конкретного предприятия, — заявил исполнительный руководитель Tele2 Крис Роббинс. — Наши успешные финансовые результаты говорят о доверии клиентов и подтверждают правильность выбранной стратегии. Мы идем в верном направлении”.

В секторе частных клиентов продолжает расти потребление услуг мобильной связи, и в первую очередь — передачи данных. Многие повседневные операции перекочевали в телефон, и с большой вероятностью можно прогнозировать дальнейший рост числа мобильных интернет-пользователей. ”Людям важно осознавать свою свободу — возможность пользоваться интернетом в любое время и в любом месте. И мне очень приятно, что мы предоставляем нашим клиентам быстрый безлимитный интернет по одному из самых доступных тарифов в Европе”, — отметил К. Роббинс. Добавив при этом, что Tele2 постоянно работает над еще большим увеличением скорости интернета и повышением пропускной способности сети. Только в нынешнем году предприятие собирается построить в Эстонии еще 336 новых базовых станций.

Другим долгосрочным стратегическим направлением деятельности Tele2 является повышение уровня клиентского обслуживания. ”Будущее за теми, кто сможет предложить своим клиентам по-настоящему уникальный сервис. В ближайшие годы мы намерены стать предприятием с самой высокой культурой обслуживания в Эстонии. На первом месте у нас стоят интересы клиентов — мы хотим их приятно удивлять и всегда оставаться позитивными”, — сообщил К. Роббинс. Однако такие высокие цели не достигаются за один день — впереди всех ждет серьезная, напряженная работа. ”Нас очень радует, что мы неуклонно идем к поставленной цели, причем большими шагами. И это подтверждает хотя бы тот факт, что среди 30 финалистов региональных конкурсов ”Лучший работник сферы обслуживания 2020” оказались 12 представителей Tele2”, — сказал в заключение исполнительный руководитель Tele2.