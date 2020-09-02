Итоги лета: курьеры Wolt проехали за три месяца почти 500 000 километров

Также популярностью пользовались и салаты — в течение этого лета было доставлено 22 000 салатов. Стремительную популярность набирают Poke Bowl’ы или поке (гавайское блюдо из риса, салата с рыбой или птицей нарезанных ломтиками) и доны (чаша с наваристым бульоном, вермишелью, яйцом и мясом или рыбой). Поке и доны занимают третью позицию в рейтинге популярности — за лето было сделано 18 000 заказов. Также за три месяца курьеры доставили 15 000 пицц.

Самый дешевый доставленный заказ стоил 20 центов, самый дорогой заказ состоял из 50 позиций и стоил 749 евро.

Исполнительный директор Wolt в странах Балтии Лийз Ристал сказала, что летняя статистика хорошо иллюстрирует, насколько привычным стал заказ еды для жителей Эстонии за последние четыре года. Жители Эстонии открывают для себя все новые возможности доставки еды в разных ситуациях. ”Летом наши курьеры получали заказ на доставку заказа на пляж практически каждый день. Также во время карантина люди отправляли своим близким не только еду, но и цветы”, — привела она примеры различных ситуаций.

Летом курьерам Wolt приходили заказы на доставку еды в лес, где курьеры находили клиента только по gps-координатам. А также иногда клиенты заказывают еду в ночной клуб. Один клиент заказал доставку еды на остановку к точному времени прибытия автобуса, получив заказ, пассажир продолжил свое путешествие.

Самая маленькая дистанция доставки составила 20 метров (заказ доставили из ресторана, находящегося в том же здании). Самый активный клиент за лето совершил 150 заказов.