Итоги года для инвестора: 2019-й вошел в историю

2019 год был, безусловно, интересным годом на финансовых рынках, даже историческим годом. Никогда прежде не было календарного года, в течение которого можно было заработать двузначную положительную доходность при инвестициях и в акции, и в облигации, в золото и нефть. Доходность всех этих классов активов достигла в завершившемся году по крайней мере 10% как при измерении в долларах, так и в евро. В прошлом были годы, когда из этих четырех классов активов три класса показывали доходность не менее 10%*, однако четыре класса активов одновременно до сих пор не могли обеспечить такой доходности, пишет консультант по рискам финансовых рынков банка SEB Мартин Силласоо.
В 2019 году на финансовых рынках с одной стороны оказывали влияние глобальные и политические напряжения (торговая война между США и Китаем, а также Брекзит), с другой стороны — экономические перспективы на будущее. В то же время и реальная экономика, в частности в Европе, начала охлаждаться, что повысило неуверенность в отношении будущего экономики. На тенденцию роста неопределенности указывает также индекс неопределенности экономической политики (Global Economic Policy Index), который измеряется с 1997 года и который никогда еще не был на столь высоком уровне.
Торговая война, Брекзит, рост неуверенности, охлаждение экономики и более мягкая денежная политика центральных банков в той или иной степени повлияли на доходности всех классов активов в минувшем году. Рассмотрим теперь, подводя итоги за год, как у каждого класса активов прошел завершившийся год.
Акции: высокая доходность, низкая стартовая база
На всех крупнейших фондовых рынках Северной Америки, Европы и Азии 2019 год был очень хорошим годом. Фондовый индекс S&P 500, объединяющий в себе крупнейшие биржевые предприятия США, вырос при измерении в евро на 34% (в долларах +31%), аналогичный европейский индекс Stoxx 600 при измерении в евро — на 27% (в долларах +25%)**. Правда, база по состоянию на начало года, с которой сравнивается доходность, была относительно низкой ввиду спада на рынках в конце 2018 года.
С другой стороны, в последние месяцы фондовый рынок достиг новых вершин — индекс S&P 500 превысил границу в 3000 пунктов (сейчас около 3220), к которой индекс приблизился до падения, начавшегося в сентябре 2018 года. Европейский индекс Stoxx 600 в последние дни года превысил свои рекордные пики, которые оставались неизменными с 2015 года. В то же время прибыли и обороты предприятий не росли такими темпами, как ожидалось некоторое время назад, и ожидания роста в 2020 году понижены.
Облигации: хороший вид на будущее
Хотя исторически цены облигаций и акций двигались в противоположном направлении, в последние годы, акции и облигации двигались зачастую в одном направлении. Больше всего на цены облигаций повлияли базовые процентные ставки, экономические перспективы и печать наличных денег. Эти три фактора в существенной мере повлияли на то, что 4 основных центральных банка мира (Федеральный резерв США, Европейский центробанк, Центробанк Японии и Центробанк Китая) начали увеличивать свой баланс и все кроме Центробанка Японии начали понижать базовую процентные ставки.
На рынке облигаций все сейчас находится в перевернутом с ног на голову состоянии, которое никто бы не рискнул предсказать еще 10 лет назад когда в мире вообще не было облигаций с отрицательной доходностью. В конце 2018 года их объем составлял приблизительно 8,4 триллиона долларов, а на сегодняшний день объем облигаций с отрицательной доходностью достигает стоимости прибл. 11,2 триллиона долларов (при этом в пиковый период, в августе, эта сумма достигала значения в 17 триллионов долларов). Больше всего упомянутые факторы влияют на долгосрочные облигации, индексы и ETF которых в 2019 году превысили доходность в 10%.
Сырье: двузначная доходность, которая, однако, далека от максимумов последних лет
Что касается золота, то последние годы были относительно волатильными — в 2017 году цена на золото выросла на 13%, в 2018 году цена практически не изменилась и упала на 1,6%. Рост цен на золото начался в июне прошлого года, когда стало проясняться, что центральные банки смягчат свою денежно-кредитную политику. Это дало поддержку золоту, которое в последние годы воспринималось как инструмент сохранения стоимости денег в то время, когда центробанки выпускают больше денег на финансовый рынок. В результате этого цена золота в 2019 году повысилась на 18%.
Цена сырой нефти марки Brent выросла более чем на 26%. Аналогично фондовым индексам, высокий процентный рост цены на нефть обусловлен низкой базой — цена на нефть упала в конце 2018 года вместе с фондовыми рынками с уровня по состоянию на начала октября 86 долларов за баррель до уровня 50 долларов за баррель. На цену нефти больше всего повлияла нестабильность спроса в связи с охлаждающейся мировой экономикой и возросшая в США добыча сланцевой нефти и уменьшило способность ОПЕК контролировать цены на нефть по своему усмотрению.
Самым драматичным днем для рынка нефти стал первый день торгов после нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии (16 сентября), поскольку возникли опасения по поводу ситуации с безопасностью на Аравийском полуострове. В этот день цены на сырую нефть марки Brent выросли более чем на 20% по сравнению с ценой закрытия предыдущего торгового дня до уровня 72 долларов за баррель.
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