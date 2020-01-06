Итоги года для инвестора: 2019-й вошел в историю

На рынке облигаций все сейчас находится в перевернутом с ног на голову состоянии, которое никто бы не рискнул предсказать еще 10 лет назад когда в мире вообще не было облигаций с отрицательной доходностью. В конце 2018 года их объем составлял приблизительно 8,4 триллиона долларов, а на сегодняшний день объем облигаций с отрицательной доходностью достигает стоимости прибл. 11,2 триллиона долларов (при этом в пиковый период, в августе, эта сумма достигала значения в 17 триллионов долларов). Больше всего упомянутые факторы влияют на долгосрочные облигации, индексы и ETF которых в 2019 году превысили доходность в 10%.

Сырье: двузначная доходность, которая, однако, далека от максимумов последних лет

Что касается золота, то последние годы были относительно волатильными — в 2017 году цена на золото выросла на 13%, в 2018 году цена практически не изменилась и упала на 1,6%. Рост цен на золото начался в июне прошлого года, когда стало проясняться, что центральные банки смягчат свою денежно-кредитную политику. Это дало поддержку золоту, которое в последние годы воспринималось как инструмент сохранения стоимости денег в то время, когда центробанки выпускают больше денег на финансовый рынок. В результате этого цена золота в 2019 году повысилась на 18%.

Цена сырой нефти марки Brent выросла более чем на 26%. Аналогично фондовым индексам, высокий процентный рост цены на нефть обусловлен низкой базой — цена на нефть упала в конце 2018 года вместе с фондовыми рынками с уровня по состоянию на начала октября 86 долларов за баррель до уровня 50 долларов за баррель. На цену нефти больше всего повлияла нестабильность спроса в связи с охлаждающейся мировой экономикой и возросшая в США добыча сланцевой нефти и уменьшило способность ОПЕК контролировать цены на нефть по своему усмотрению.

Самым драматичным днем для рынка нефти стал первый день торгов после нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии (16 сентября), поскольку возникли опасения по поводу ситуации с безопасностью на Аравийском полуострове. В этот день цены на сырую нефть марки Brent выросли более чем на 20% по сравнению с ценой закрытия предыдущего торгового дня до уровня 72 долларов за баррель.