Itella Smartpost увеличит число посылочных автоматов до 260 по всей Эстонии

”Для обеспечения лучшего и более качественного обслуживания клиентов мы продлили и обновили этим летом свою сортировочную линию, чтобы повысить эффективность обработки посылок. В свою очередь это поможет обеспечить обслуживание расширенной сети посылочных терминалов”, — сказал директор коммерческого подразделения по доставке посылок Itella Рауно Паррас. Он добавил, что обновлённая сортировочная линия позволит точнее сортировать посылки, что способствует снижению вероятности человеческих ошибок. Также увеличится скорость обновлённой сортировочной линии, что позволит сортировать за один час вполовину больше посылок, чем прежде.

Поскольку спрос на доставку посылок увеличился и клиенты стали чаще пользоваться посылочными терминалами, Itella Smartpost расширит прежнюю сеть посылочных терминалов к 2021 году до 260 терминалов.

”Крупнейшей инновацией для устанавливаемых в Эстонии новых посылочных терминалов является отсутствие центральной консоли, т. е. на каждой дверце есть отдельный замок. Это означает, что терминалом могут пользоваться несколько человек одновременно, без необходимости стоять в очереди”, — рассказал директор коммерческого подразделения по доставке посылок Itella, добавив, что это первый посылочный терминал такого типа в Эстонии, который облегчит как отправление посылок, так и их получение.

Паррас добавил, что отдельная замковая система на дверце позволяет существенно сократить очереди у посылочных терминалов.

Помимо расширения сети в Эстонии, Itella планирует расширить свою деятельность также в странах Балтии и Финляндии. В Латвии Itella установит в течение года 150, а в Литве 210 посылочных терминалов. В Финляндии число посылочных терминалов вырастет к концу 2021 года до 3200, благодаря чему Itella станет предприятием с крупнейшей в регионе сетью посылочных терминалов.

”Весеннее чрезвычайное положение и рост числа заказов в электронной торговле значительно увеличили наши объемы по сравнению с последними рождественскими периодами, когда объем посылок резко возрастает сезонно. Эта весна была для нас, так сказать, хорошей тренировкой, чтобы еще лучше подготовиться к растущему объему доставляемых посылок”, — сказал Паррас.