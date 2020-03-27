Itella Smartpost: просим как можно скорее приходить за своими посылками, чтобы все посылки дошли до заказчиков в срок

С начала объявления чрезвычайного положения вырос объём заказанных в почтовые терминалы товаров, но при этом в некоторых терминалах замедлилась выемка посылок заказчиками. ”Сейчас в почтовые терминалы заказывается больше посылок, чем в рождественское время, которое для нас является пиковым сезоном. При этом замедлилась выемка посылок заказчиками в части почтовых терминалов, что приводит к возникновению ”наводнения” посылок во многих почтовых терминалах по всей Эстонии. Все посылки будут доходить до клиентов как можно скорее только тогда, когда люди будут приходить к почтовым терминалам забирать свои посылки”, — сказал Паррас.

Руководитель коммерческого подразделения по доставке посылок Itella Рауно Паррас добавил, что почтовые терминалы наполняются сейчас несколько раз в день, т. е. если какие-то посылки уже изъяты из почтовых терминалов в тот же день, то свободные места сразу заполняются новыми посылками. ”Мы понимаем, что люди заказывают больше товаров в условиях нынешнего чрезвычайного положения, и зачастую мы имеем дело со срочными посылками, поэтому просим клиентов как можно скорее приходить за ними, чтобы мы могли положить в освободившуюся ячейку важную для другого клиента посылку и поддерживать терминалы в работе по максимуму”, — подчеркнул Паррас.

Если важная для Вас посылка очень чувствительна ко времени доставки и Вы желаете её получить скорее, то просим Вас по возможности выбирать в качестве места получения какой-либо из нижеперечисленных почтовых терминалов:

Пярну и Пярнумаа





Pärnu Kaubamajakas

Pärnu Maxima XXX

Pärnu Port Artur 2

Paikuse Konsum



Таллинн и Харьюмаа

