27.03.2020, 12:15

Itella Smartpost: просим как можно скорее приходить за своими посылками, чтобы все посылки дошли до заказчиков в срок


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Itella Smartpost: просим как можно скорее приходить за своими посылками, чтобы все посылки дошли до заказчиков в срок
Pressifoto

В связи с введённым чрезвычайным положением заметно вырос объём товаров, заказанных в почтовые терминалы, но в случае с некоторыми почтовыми терминалами выемка заказчиками поступивших посылок существенно замедлилась. Itella Smartpost просит всех клиентов при первой возможности приходить за своими посылками, чтобы очень срочные посылки тоже поступали заказчикам своевременно.

”Когда Вы получили уведомление, что Ваша посылка поступила в почтовый терминал, приходите за ней при первой возможности. Чем быстрее Вы придёте за своей посылкой, тем быстрее мы сможем положить в освободившуюся ячейку следующую посылку, важную для другого клиента”, — пояснил руководитель коммерческого подразделения по доставке посылок Itella Рауно Паррас.

Паррас подчеркнул, что, хотя ввиду объявленного правительством чрезвычайного положения введены ограничения на передвижение, все почтовые терминалы открыты, и для минимизации опасности заражения предприняты максимальные меры безопасности как при курьерской доставке посылок, так и при использовании почтового терминала. ”Мы предприняли профилактические меры, например: сделали более частыми графики уборки терминалов, а курьеры регулярно дезинфицируют руки до и после соприкосновения с посылками”, — сказал Паррас. Также предприятие рекомендует клиентам после выемки посылки из терминала или после отправки посылки дезинфицировать руки, а в качестве дополнительной защиты пользоваться также одноразовыми пластиковыми или латексными перчатками.

С начала объявления чрезвычайного положения вырос объём заказанных в почтовые терминалы товаров, но при этом в некоторых терминалах замедлилась выемка посылок заказчиками. ”Сейчас в почтовые терминалы заказывается больше посылок, чем в рождественское время, которое для нас является пиковым сезоном. При этом замедлилась выемка посылок заказчиками в части почтовых терминалов, что приводит к возникновению ”наводнения” посылок во многих почтовых терминалах по всей Эстонии. Все посылки будут доходить до клиентов как можно скорее только тогда, когда люди будут приходить к почтовым терминалам забирать свои посылки”, — сказал Паррас.

Руководитель коммерческого подразделения по доставке посылок Itella Рауно Паррас добавил, что почтовые терминалы наполняются сейчас несколько раз в день, т. е. если какие-то посылки уже изъяты из почтовых терминалов в тот же день, то свободные места сразу заполняются новыми посылками. ”Мы понимаем, что люди заказывают больше товаров в условиях нынешнего чрезвычайного положения, и зачастую мы имеем дело со срочными посылками, поэтому просим клиентов как можно скорее приходить за ними, чтобы мы могли положить в освободившуюся ячейку важную для другого клиента посылку и поддерживать терминалы в работе по максимуму”, — подчеркнул Паррас.

Если важная для Вас посылка очень чувствительна ко времени доставки и Вы желаете её получить скорее, то просим Вас по возможности выбирать в качестве места получения какой-либо из нижеперечисленных почтовых терминалов:

Пярну и Пярнумаа


Pärnu Kaubamajakas
Pärnu Maxima XXX
Pärnu Port Artur 2
Paikuse Konsum

Таллинн и Харьюмаа


Tallinna Pirita Selver
Tallinna Finest Ärimaja
Tallinna Astangu Rimi
Tallinna Viru Keskus
Tallinna Nautica Keskus
Tallinna Lasnamäe Prisma
Tallinna Nurmenuku Rimi
Tallinna Lasnamäe Centrum (RIMI)
Tallinna Kärberi Selver
Tallinna Järve Keskus
Tallinna Kaubamaja
Tallinna Stockmann
Tallinna Rocca Al Mare Keskus
Tallinna Merimetsa Selver
Tallinna Haabersti Rimi
Tallinna Priisle Maxima XXX
Tallinna Ülemiste keskus
Tallinna Rotermanni Keskus
Tallinna Männiku Rimi
Tallinna T1 Kaubanduskeskus
Tallinna Lasnamäe Maksimarket
Tallinna Peterburi tee Rimi
Raudalu Konsum
Kiili Maxima
Kehra Grossi Toidukaubad

Тарту


Tartu Lembitu Konsum
Ülenurme Konsum
Tartu Eeden
Tartu Saare Maxima
Tartu Sõbrakeskus
Tartu Kaubamaja -1 этаж
Tartu Tuglase Rimi

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