26.11.2019, 09:10
Itella Eesti: финская забастовка нас не коснется
По словам Мелике Паальберг, исполнительного директора Itella Estonia, напрямую забастовки в Финляндии на компанию не повлияли.
По словам Мелике Паальберг, исполнительного директора Itella Estonia, напрямую забастовки в Финляндии на компанию не повлияли.
Как пояснила Паальберг, основная часть посылок, отправляемая через Itella SmartPOST, не проходит через Финляндию. А финские клиенты в курсе возможных задержек доставки, пишут "Деловые Ведомости".
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