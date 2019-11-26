26.11.2019, 09:10

Itella Eesti: финская забастовка нас не коснется


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Pakiautomaadid
PakiautomaadidFoto: Priit Simson

По словам Мелике Паальберг, исполнительного директора Itella Estonia, напрямую забастовки в Финляндии на компанию не повлияли.

Как пояснила Паальберг, основная часть посылок, отправляемая через Itella SmartPOST, не проходит через Финляндию. А финские клиенты в курсе возможных задержек доставки, пишут "Деловые Ведомости".

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