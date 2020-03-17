Itella будет доставлять посылки только в автоматы

Рауно Паррас, менеджер подразделения по доставке посылок Itella: ”В связи с увеличением возможностей заражения мы направим международные курьерские отправления в посылочные автоматы Itella smartpost. Также мы временно приостанавливаем залоговые платежи и идентификацию личности при доставке домой. Отправления, которые требуют залоговый платеж, возврат документа или идентификацию личности мы по возможности направим в посылочный автомат. Посылки, которые не удастся направить в автоматы, мы вернем отправителю”.

Важно, что экран посылочного автомата реагирует на прикосновение к нему пальцем в перчатке и предметами, и нет необходимости прикасаться к нему голым пальцем, а при оплате во всех посылочных автоматах можно использовать бесконтактный платеж.

Рауно Паррас утверждает, что для предотвращения распространения вируса COVID-19 Itella предприняла максимально возможные меры безопасности, чтобы защитить своих клиентов и работников.

Меры безопасности от коронавируса (COVID-19) в Itella:

Команда по управлению рисками Itella ежедневно и постоянно следит за ситуацией COVID-19 и координирует распространение информации, связанной с COVID-19, регулярно следя за инструкциями и рекомендациями Департамента здоровья и ВОЗ.

Команда управления рисками встречается регулярно, после чего по возможности быстро (в течение 24 часов) происходит общая передача новой информации бизнес-подразделениям, если произошло чрезвычайное развитие событий и в инструкции необходимо внести изменения.

Мы применили для клиентов бесконтактную передачу и приемку товаров.

Мы просим клиентов принимать товар, по возможности в уличных условиях.

Мы приостановили все физические встречи с клиентами.