17.03.2020, 13:10

Itella будет доставлять посылки только в автоматы


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Pakiautomaadid
PakiautomaadidFoto: Priit Simson

Служба доставки Itella пересмотрела способы доставки международных посылок и будет доставлять их в специальные автоматы.

Рауно Паррас, менеджер подразделения по доставке посылок Itella: ”В связи с увеличением возможностей заражения мы направим международные курьерские отправления в посылочные автоматы Itella smartpost. Также мы временно приостанавливаем залоговые платежи и идентификацию личности при доставке домой. Отправления, которые требуют залоговый платеж, возврат документа или идентификацию личности мы по возможности направим в посылочный автомат. Посылки, которые не удастся направить в автоматы, мы вернем отправителю”.

Важно, что экран посылочного автомата реагирует на прикосновение к нему пальцем в перчатке и предметами, и нет необходимости прикасаться к нему голым пальцем, а при оплате во всех посылочных автоматах можно использовать бесконтактный платеж.

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Рауно Паррас утверждает, что для предотвращения распространения вируса COVID-19 Itella предприняла максимально возможные меры безопасности, чтобы защитить своих клиентов и работников.

Меры безопасности от коронавируса (COVID-19) в Itella:

Команда по управлению рисками Itella ежедневно и постоянно следит за ситуацией COVID-19 и координирует распространение информации, связанной с COVID-19, регулярно следя за инструкциями и рекомендациями Департамента здоровья и ВОЗ.

Команда управления рисками встречается регулярно, после чего по возможности быстро (в течение 24 часов) происходит общая передача новой информации бизнес-подразделениям, если произошло чрезвычайное развитие событий и в инструкции необходимо внести изменения.

Мы применили для клиентов бесконтактную передачу и приемку товаров.

Мы просим клиентов принимать товар, по возможности в уличных условиях.

Мы приостановили все физические встречи с клиентами.

Третьим лицам запрещен вход в помещения предприятия.

На производственных площадках строго ограничено передвижение водителей и курьеров.
Применяется коммуникация о поездках и по контактам с группами риска с партнерами и работниками.

Работники, которые могут работать в домашнем офисе, направлены на удаленную работу.
Обслуживание клиентов и оказание услуг мы обеспечиваем в соответствии с наилучшими возможностями, исходя из ситуации и ее изменения.

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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