ИТ-предприятия призывают всю Эстонию перейти на работу из дома

Вице-президент Эстонского союза инфотехнологии и телекоммуникации Иво Суурсоо сообщил, что союз советует всем, у кого есть такая возможность, перейти на работу из дома.

В режиме ЧС ИТ-сектор призывает и другие сектора организовывать свою работу удаленно посредством средств связи и других инфотехнологий.

Суурсоо отметил, что в развитие э-слуг государства и развитие диги-способностей населения было вложено множество инвестиций, и теперь пришло время использовать эти возможности.

По его словам, естественно, есть предприятия, которые никак не могут полностью перейти на удаленную работу, но есть и такие, кто в состоянии это сделать, но просто не пробовал.

В качестве бонусов удаленной работы Суурсоо приводит более короткие совещания и отсутствие необходимости тратит время на дорогу до работы.

Все онлайн и печатные издания Ekspress Meedia, в том числе и RusDelfi, еще с четверга перешли на удаленную работу.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!