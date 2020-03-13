ИТ-предприятия призывают всю Эстонию перейти на работу из дома

В понедельник многие ИТ-предприятия переходят на удаленную работу и советуют всем другим последовать их примеру.
Вице-президент Эстонского союза инфотехнологии и телекоммуникации Иво Суурсоо сообщил, что союз советует всем, у кого есть такая возможность, перейти на работу из дома.
В режиме ЧС ИТ-сектор призывает и другие сектора организовывать свою работу удаленно посредством средств связи и других инфотехнологий.
Суурсоо отметил, что в развитие э-слуг государства и развитие диги-способностей населения было вложено множество инвестиций, и теперь пришло время использовать эти возможности.
По его словам, естественно, есть предприятия, которые никак не могут полностью перейти на удаленную работу, но есть и такие, кто в состоянии это сделать, но просто не пробовал.
В качестве бонусов удаленной работы Суурсоо приводит более короткие совещания и отсутствие необходимости тратит время на дорогу до работы.
Все онлайн и печатные издания Ekspress Meedia, в том числе и RusDelfi, еще с четверга перешли на удаленную работу.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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