Истории из повседневной работы курьера: голые клиенты и собственный фургон в качестве ловушки

”Но самым важным остается все же общение с клиентом. Часто приходится быть дипломатичным, поскольку бывают и случаи, когда человек вымещает на курьере свою злость за плохой день или опоздавшую посылку, — сказала курьер DPD. — Все это, впрочем, компенсируется приятными моментами, когда клиенты радуются долгожданной или неожиданной посылке”.
Директор по операциям DPD Eesti Райво Картау пояснил, что в большинстве случаев недоразумения в общении с клиентами возникают, когда те просят курьера подождать где-то с посылкой или отвезти ее в другое место: ”График движения курьеров рассчитан до мелочей и, к сожалению, мы не можем вносить в него изменения по ходу работы. Ведь, если мы прождем у одного клиента 20 минут, все последующие получат свои посылки с 20-минутным опозданием. И это в лучшем случае, ведь тем временем, например, могут измениться дорожные условия и образоваться пробки”.
В том, что касается посылочных автоматов, DPD часто получает жалобы на то, что долгожданной посылки в автомате нет, но в итоге оказывается, что человек просто стоит у автомата другой компании. Отправляя посылку или оформляя заказ, очень важно всегда правильно указывать номер телефона, поскольку всего одна неверная цифра может привести к серьезной неразберихе.
”Часто люди жалуются на то, что курьер приносит посылку, когда никого нет дома — все на работе. В таком случае мы рекомендуем уже при оформлении заказа подумать о том, что нет смысла заказывать доставку по адресу, где заведомо никого не будет. Посылку можно также заказать на работу или по адресу соседа — конечно, если сосед дома и с ним заранее договорились, — пояснил Картау и добавил, что при заказе в почтовый автомат клиент оказывается не так привязан к конкретному времени. — DPD всегда предварительно сообщает, когда примерно прибудет курьер, и, если что-то не подходит, в самообслуживании можно изменить время и адрес доставки. Если бы курьеры доставляли посылки исключительно по вечерам, когда люди вернулись с работы, то не только стоимость доставки оказалась бы выше, но мы бы попросту не успевали доставлять все посылки”.
Интересные факты о доставляющих посылки курьерах DPD Eesti:
- В DPD Eesti работает около 200 доставляющих посылки курьеров, плюс порядка 40 водителей, занимающихся доставкой больших поддонов
- В среднем в сутки перемещается 100 000 кг посылок
- Ежедневно курьеры на микроавтобусах проезжают по Эстонии около 20 000 км
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