Истории из повседневной работы курьера: голые клиенты и собственный фургон в качестве ловушки

Курьер DPD Eesti Мерике Лятт доставляет посылки уже почти 19 лет и говорит, что на этой работе не заскучаешь — она предлагает немало вызовов, иногда случаются и довольно сложные ситуации, но как правило чаще все же приходится радоваться и удивляться.

”С одним курьером случилась однажды такая забавная история: он работал за городом и оказался в западне в кузове своего фургона, дверь которого захлопнулась от порыва ветра. Изнутри дверь открыть не удавалось, а телефон он оставил в салоне. Рядом с машиной же никого не было, — вспоминает Лятт. — В итоге курьеру удалось связаться со отделом обслуживания клиентов при помощи сканера посылок. Он передал свои GPS-координаты и ему на помощь отправили коллегу”.

Лятт рассказала, что частенько случается и так, что курьера встречает довольно символически одетый, а то и вовсе голый клиент. Разумеется, это неловкие ситуации, но случалось, что клиент не просто забывал одеться, но даже не помнил, какой сейчас день недели.

”За 19 лет работы, конечно, многое изменилось — хотя бы с организационной точки зрения: автоматические системы, которые сами сортируют посылки, автомобили, умные компьютерные программы, рассчитывающие оптимальные маршруты движения и т.п. Для курьера наряду с автомобилем одним из наиболее важных рабочих инструментов является сканер. Со временем из громоздкого аппарата он превратился в нечто, более напоминающее мобильный телефон”, — пояснила Лятт.