15.11.2019, 16:50

Истории из повседневной работы курьера: голые клиенты и собственный фургон в качестве ловушки


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Истории из повседневной работы курьера: голые клиенты и собственный фургон в качестве ловушки
Unsplash

15 ноября по всему миру отмечается день курьера, призывающий заметить работу этих трудолюбивых развозчиков посылок. Курьеры DPD Eesti рассказали о том, с какими сложными и забавными историями они ежедневно сталкиваются в своей работе, и каким образом клиенты сами могли бы несколько облегчить процесс отправки и получения посылок.

Курьер DPD Eesti Мерике Лятт доставляет посылки уже почти 19 лет и говорит, что на этой работе не заскучаешь — она предлагает немало вызовов, иногда случаются и довольно сложные ситуации, но как правило чаще все же приходится радоваться и удивляться.

”С одним курьером случилась однажды такая забавная история: он работал за городом и оказался в западне в кузове своего фургона, дверь которого захлопнулась от порыва ветра. Изнутри дверь открыть не удавалось, а телефон он оставил в салоне. Рядом с машиной же никого не было, — вспоминает Лятт. — В итоге курьеру удалось связаться со отделом обслуживания клиентов при помощи сканера посылок. Он передал свои GPS-координаты и ему на помощь отправили коллегу”.

Лятт рассказала, что частенько случается и так, что курьера встречает довольно символически одетый, а то и вовсе голый клиент. Разумеется, это неловкие ситуации, но случалось, что клиент не просто забывал одеться, но даже не помнил, какой сейчас день недели.

”За 19 лет работы, конечно, многое изменилось — хотя бы с организационной точки зрения: автоматические системы, которые сами сортируют посылки, автомобили, умные компьютерные программы, рассчитывающие оптимальные маршруты движения и т.п. Для курьера наряду с автомобилем одним из наиболее важных рабочих инструментов является сканер. Со временем из громоздкого аппарата он превратился в нечто, более напоминающее мобильный телефон”, — пояснила Лятт.

”Но самым важным остается все же общение с клиентом. Часто приходится быть дипломатичным, поскольку бывают и случаи, когда человек вымещает на курьере свою злость за плохой день или опоздавшую посылку, — сказала курьер DPD. — Все это, впрочем, компенсируется приятными моментами, когда клиенты радуются долгожданной или неожиданной посылке”.

Директор по операциям DPD Eesti Райво Картау пояснил, что в большинстве случаев недоразумения в общении с клиентами возникают, когда те просят курьера подождать где-то с посылкой или отвезти ее в другое место: ”График движения курьеров рассчитан до мелочей и, к сожалению, мы не можем вносить в него изменения по ходу работы. Ведь, если мы прождем у одного клиента 20 минут, все последующие получат свои посылки с 20-минутным опозданием. И это в лучшем случае, ведь тем временем, например, могут измениться дорожные условия и образоваться пробки”.

В том, что касается посылочных автоматов, DPD часто получает жалобы на то, что долгожданной посылки в автомате нет, но в итоге оказывается, что человек просто стоит у автомата другой компании. Отправляя посылку или оформляя заказ, очень важно всегда правильно указывать номер телефона, поскольку всего одна неверная цифра может привести к серьезной неразберихе.

”Часто люди жалуются на то, что курьер приносит посылку, когда никого нет дома — все на работе. В таком случае мы рекомендуем уже при оформлении заказа подумать о том, что нет смысла заказывать доставку по адресу, где заведомо никого не будет. Посылку можно также заказать на работу или по адресу соседа — конечно, если сосед дома и с ним заранее договорились, — пояснил Картау и добавил, что при заказе в почтовый автомат клиент оказывается не так привязан к конкретному времени. — DPD всегда предварительно сообщает, когда примерно прибудет курьер, и, если что-то не подходит, в самообслуживании можно изменить время и адрес доставки. Если бы курьеры доставляли посылки исключительно по вечерам, когда люди вернулись с работы, то не только стоимость доставки оказалась бы выше, но мы бы попросту не успевали доставлять все посылки”.

Интересные факты о доставляющих посылки курьерах DPD Eesti:

- В DPD Eesti работает около 200 доставляющих посылки курьеров, плюс порядка 40 водителей, занимающихся доставкой больших поддонов

- В среднем в сутки перемещается 100 000 кг посылок

- Ежедневно курьеры на микроавтобусах проезжают по Эстонии около 20 000 км

- Суммарно в среднем курьеры DPD делают в день 2 850 000 шагов

- Как можно более точный и эффективный маршрут и график курьеров рассчитывает специальная компьютерная программа

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