Историческое здание в таллиннском районе Каламая превратят в жилую среду

Конфетная фабрика Клауссона — новый проект Endover, в рамках которого прежняя кондитерская фабрика со столетней историей превратится в жилую среду с просторными квартирами типа лофт в скандинавском стиле.

С точки зрения рынка недвижимости проект находится в наиболее привлекательном месте столицы — на расположенном ближе к центру города краю Каламая, недалеко от моря и Котла культуры по адресу Яху, 5.

Проект будет завершен в 2020 году — состоится реконструкция исторического фабричного комплекса, где появится 50 1-5-комнатных квартир площадью 20-150 квадратных метров. Цены на квартиры типа лофт с современной отделкой начинаются от 110 000 евро. Сегодня, до начала строительства, продано уже 20% квартир.

Предполагается, что к концу проекта краудфандинга Конфетной фабрики Клауссона объем привлеченного капитала составит до 6,4 миллиона евро.

”Для каждого очередного проекта мы рассматриваем разные возможности финансирования. В качестве наиболее подходящего решения для финансирования Конфетной фабрики Клауссона мы выбрали краудфандинг в сотрудничестве с EstateGuru. Краудфандинг — это современная, быстрая и гибкая возможность финансирования, уже довольно широко распространенная на нашем рынке недвижимости”, — отметил исполнительный директор Endover Роберт Лауд.