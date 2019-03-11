Исторический поворот: рабочие мигранты из Эстонии покидают Финляндию

Иммигрирующие из Эстонии работники очень сильно помогли в ситуации с нехваткой рабочей силы в Финляндии в 2000-х и 2010-х годах. Теперь ситуация изменилась, и Финляндия больше не привлекает эстонцев в той же степени. Напротив, многие стали возвращаться обратно на родину.

– Экономика Эстонии растет быстрее, чем в среднем по ЕС и быстрее, чем в Финляндии. Зарплаты поднялись, потому что борьба за рабочую силу усилилась, — объясняет посол Эстонии в Финляндии Харри Тиидо.

– Различия между зарплатами в Эстонии и Финляндии в некоторых отраслях сокращаются до нескольких сотен евро. Люди начинают задумываться, стоят ли затраты на финское жилье и проблемы в семьях или проблемы с алкоголем, связанные с постоянными переездами, таких жертв.

Начиная с 2014 года, число переезжающих в Финляндию эстонских работников ежегодно сокращалось на 20 %. В то же время, постоянно росло число возвращающихся обратно.

Исторический момент наступил в 2017 году, когда из Финляндии выехало больше эстонцев, чем сюда иммигрировало.