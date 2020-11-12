12.11.2020, 17:31

Историческая сделка: эстонский стартап Pipedrive стал пятым эстонским "единорогом"


EST
Историческая сделка: эстонский стартап Pipedrive стал пятым эстонским "единорогом"
Основатели стартапаpipedrive.com

Сегодня стало известно, что мажоритарную долю эстонского стартапа Pipedrive покупает американский инвестиционный фонд Vista Equity Partners. Сделка довела капитализацию компании до 1,5 миллиарда долларов (около 1,27 миллиарда евро) — таким образом, Pipedrive стала пятой эстонской технологической компанией, чья стоимость превысила 1 миллиард долларов.

Pipedrive занимается разработкой программного обеспечения по управлению продажами (СRM), которое позволяет отслеживать данные о клиентах компаний и сделки с ними, пишут "Деловые ведомости".

По словам одного из основателей Pipedrive Рагнара Сасся, продажа контрольного пакета Pipedrive — это второй по величине exit в Эстонии после продажи Skype.

Читайте также: