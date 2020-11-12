Историческая сделка: эстонский стартап Pipedrive стал пятым эстонским "единорогом"

Pipedrive занимается разработкой программного обеспечения по управлению продажами (СRM), которое позволяет отслеживать данные о клиентах компаний и сделки с ними, пишут "Деловые ведомости".

По словам одного из основателей Pipedrive Рагнара Сасся, продажа контрольного пакета Pipedrive — это второй по величине exit в Эстонии после продажи Skype.