05.04.2019, 09:47

Источники: именно так могут распределиться министерские портфели в новом правительстве

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rus.delfi.ee
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Koalitsioonikõnelused
KoalitsioonikõnelusedFoto: Priit Simson

По данным Delfi, министерские портфели в новом правительстве распределятся следующим образом:

Министр экономики и инфраструктуры, министр образования, министр социальных дел и министр государственного администрирования — Центристская партия.

Министр иностранных дел, министр обороны, министр культуры, министр юстиции, министр народонаселения — Isamaa.

Министр внутренних дел, министр финансов, министр сельской жизни — EKRE.

Насколько известно, будет создано также место министра внешней экономики, которое, согласно имеющимся расчетам, должно отойти EKRE.

Коалиция обещала обнародовать имена министров в ближайшие дни.

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