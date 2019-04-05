Источники: именно так могут распределиться министерские портфели в новом правительстве(34)
По данным Delfi, министерские портфели в новом правительстве распределятся следующим образом:
По данным Delfi, министерские портфели в новом правительстве распределятся следующим образом:
Министр экономики и инфраструктуры, министр образования, министр социальных дел и министр государственного администрирования — Центристская партия.
Министр иностранных дел, министр обороны, министр культуры, министр юстиции, министр народонаселения — Isamaa.
Министр внутренних дел, министр финансов, министр сельской жизни — EKRE.
Насколько известно, будет создано также место министра внешней экономики, которое, согласно имеющимся расчетам, должно отойти EKRE.
Коалиция обещала обнародовать имена министров в ближайшие дни.
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