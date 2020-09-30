30.09.2020, 10:25

Исследования показали, что жители Эстонии с меньшим сожалением выбрасывают недоеденную еду, чем жители Северных стран


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Исследования показали, что жители Эстонии с меньшим сожалением выбрасывают недоеденную еду, чем жители Северных стран
Pixabay

Согласно исследованию, проведенному в Северных странах и странах Балтии, жители Эстонии реже доедают вчерашнюю еду, чем наши северные и южные соседи. С большей ответственностью оставшуюся с прошлого раза еду доедают жители Дании и Швеции, а реже всего так поступают жители Эстонии и Латвии.

Международная исследовательская компания Ipsos провела по заказу Orkla Grupp исследование в семи странах Северного и Балтийского региона с целью определить отношение населения к бережливому образу жизни и потреблению. Среди прочего респонденты отвечали на вопрос, доедают ли они обычно еду, оставшуюся с прошлого раза. 49% респондентов из Эстонии ответили, что поступают так всегда или часто, в то время как в Дании такой ответ дали 79% участников исследования, в Швеции — 74% и в Норвегии — 72%. В Литве еду с предыдущего дня как правило доедают 65%, в Финляндии — 63% и в Латвии — 50% респондентов. В Северных и Балтийских странах оставшуюся с прошлого дня еду как правило доедают 64% населения, тогда как никогда этого не делают или поступают так редко 15%.

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При этом людей, которые всегда съедают все приготовленное, больше всего в Швеции (45%) и Литве (44%). Тех же, кто практически никогда не доедает оставшуюся еду, больше всего в Латвии (25%). Из числа жителей Эстонии никогда не доедают оставшуюся с прошлого раза еду или поступают так чрезвычайно редко 17%.

По данным Всемирной организации здравоохранения, магазины и домохозяйства выбрасывают в среднем треть всех продуктов питания, то есть 1,3 миллиарда тонн еды в год. По словам Райна Кулдъярва, эстонского ученого-специалиста по продуктам питания, положительным моментом является то, что значительная часть недоеденной еды употребляется в пищу позднее, но статистика демонстрирует, что мы могли бы быть еще бережливее. ”Распространены всевозможные необоснованные страхи и предубеждения. Несмотря на то, что наши предки прибегали к разным способам сохранения пищи, а сегодня в каждом доме есть холодильник, немало людей убеждены, что в пищу годится исключительно свежеприготовленная еда. В то же время употребление в пищу ранее недоеденной еды однозначного похвально, ведь именно такое поведение можно назвать ответственным. Для приготовления пищи требуются ресурсы и энергия, поэтому чем меньше мы выбрасываем еды, тем лучше для планеты и, в конце концов, даже для нашего кошелька”, — прокомментировал Кулдъярв.

”Сами жители Эстонии уверены в своей практичности и расчетливости, поэтому то, что именно мы выбрасываем больше всего продуктов, стало сюрпризом, — сказал глава Orkla Eesti Кайдо Кааре. — Возможно, причина кроется в недостаточной осведомленности, ведь то же самое исследование показало, что использование избыточной упаковки и переработка отходов жителей Эстонии вполне беспокоят. Вероятно, перед производителями продуктов питания, поварами, врачами и учеными стоит задача просветить население, объяснив, какие продукты можно употреблять в пищу, а какие нельзя, ведь очевидно, что люди выбрасывают продукты не потому, что им хочется сорить деньгами, а из страха, что те уже не годятся в пищу, или из-за неумения приготовить из них что-то новое”.

Сегодня отмечается Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах, поэтому эту тему также освещают многие эстонские предприятия, государственные учреждения и организации.

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