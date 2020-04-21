Исследования: коронавирус изменил потребительские привычки 91% жителей Эстонии

Опрос, проведенный Nordstat и Dentsu Aegis в первую неделю апреля, показал, что в среднем 46% людей, планировавших в течение трех месяцев совершить какую-либо серьезную покупку, решили отложить ее из-за чрезвычайного положения. В основном люди хотят приобрести товары для дома: 33% респондентов планируют подобные расходы.

По словам исполнительного директора Credit24 Иво Поппа, весенний рост расходов на жилье стал уже традиционным. ”Опрос показывает, что, хотя люди ограничивают свои расходы, по наступлении весны они начали предпринимать меры по обновлению и ремонту своих домов. Можно отметить, что люди стали более ответственными в своем финансовом поведении. Запланированные покупки откладываются до тех пор, пока не станет ясно, как долго продлится текущее чрезвычайное положение и как оно в долгосрочном плане скажется на их покупательской способности”, — сказал Иво Попп, комментируя исследование.

При смене сезона обычно увеличиваются расходы автовладельцев на обслуживание транспортных средств. Согласно исследованию, проведенному по заказу Credit24, именно ремонт автомобилей является одной из сфер, в которой потребители предполагают минимально сократить расходы. Если 13% респондентов признались в том, что отложили покупку нового автомобиля на следующие три месяца, то всего 8% заявили, что намерены сделать это с техобслуживанием.

”Если покупка нового автомобиля в это непростое время не является приоритетной задачей, то имеющийся автомобиль по-прежнему необходим, так что отложить расходы, запланированные на его обслуживание, непросто. Часто весной приходится заменить изношенные шины или пройти регулярное техническое обслуживание”, — сказал руководитель Credit24.

Опрос показал, что больше всего сократились расходы, связанные с приобретением новой мебели. Целых 20% респондентов заявили, что покупка новой мебели, запланированная на ближайшие 3 месяца, будет отложена.

Кроме того, проведенное исследование ответило на вопрос о популярности электронной торговли. Во время чрезвычайного положения наиболее активными пользователями онлайн-магазинов являются жители Литвы — 37% участников опроса совершают покупки в интернете. В Эстонии возможностями электронной торговли воспользовались 31%, а в Латвии — 25% респондентов.