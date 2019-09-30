Исследование: жители крупных городов Эстонии не заботятся о своем здоровье

В этих городах в среднем только 40% респондентов подтвердили, что они стараются избегать вредных привычек, регулярно занимаются спортом и соблюдают принципы здорового питания. Одновременно с тем, среди жителей небольших городов соответствующий показатель составляет примерно 55%, а в ряде сельских регионов (в Пыльвамаа, Вильяндимаа, на Сааремаа и в Харьюмаа) доля приверженцев здоровому образу жизни жителей приближается к 70 процентам.

На удивление наихудшие результаты в отношении соблюдения здорового образа жизни показали жители города Тарту, из которых немногим более 30% прилагают усилия во имя своего здоровья. Кроме того, бросается в глаза большая разница между оценками жителей Таллинна и Харьюмаа: в Таллинне здоровый образ жизни ведут 45% респондентов, в то время как в Харьюмаа этот показатель превышает 65%.

”Неудивительно, что жители небольших поселений находят для себя больше времени и ресурсов, чем жители крупных городов. Жизнь в крупном городе — это интенсивность городского транспорта, большие расстояния и волей-неволей возникающая необходимость в большей мере планировать свою жизнь и жизнь своей семьи. Всё это требует времени и определенных усилий. Мы ясно видим, что поддержание здоровья — это вопрос не столько дохода, сколько внимания и жизненной среды самого человека, поскольку два основных региона, уровень дохода жителей которого выше среднего — Тарту и Таллинн — занимают почти последние места в стране”, — сказал др. Симмо Тыниссон из центра частной медицины Confido, комментируя результаты исследования SEB о готовности к пенсии.