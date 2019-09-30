Исследование: жители крупных городов Эстонии не заботятся о своем здоровье

Исследование SEB о готовности к пенсии, которое в этом году было сосредоточено на привычках людей вести здоровый образ жизни, четко показывает, что меньше всего придерживаются здорового образа жизни люди, проживающие в крупных городах Эстонии (Таллинн, Тарту, Нарва, Пярну, Кохтла-Ярве).
В этих городах в среднем только 40% респондентов подтвердили, что они стараются избегать вредных привычек, регулярно занимаются спортом и соблюдают принципы здорового питания. Одновременно с тем, среди жителей небольших городов соответствующий показатель составляет примерно 55%, а в ряде сельских регионов (в Пыльвамаа, Вильяндимаа, на Сааремаа и в Харьюмаа) доля приверженцев здоровому образу жизни жителей приближается к 70 процентам.
На удивление наихудшие результаты в отношении соблюдения здорового образа жизни показали жители города Тарту, из которых немногим более 30% прилагают усилия во имя своего здоровья. Кроме того, бросается в глаза большая разница между оценками жителей Таллинна и Харьюмаа: в Таллинне здоровый образ жизни ведут 45% респондентов, в то время как в Харьюмаа этот показатель превышает 65%.
”Неудивительно, что жители небольших поселений находят для себя больше времени и ресурсов, чем жители крупных городов. Жизнь в крупном городе — это интенсивность городского транспорта, большие расстояния и волей-неволей возникающая необходимость в большей мере планировать свою жизнь и жизнь своей семьи. Всё это требует времени и определенных усилий. Мы ясно видим, что поддержание здоровья — это вопрос не столько дохода, сколько внимания и жизненной среды самого человека, поскольку два основных региона, уровень дохода жителей которого выше среднего — Тарту и Таллинн — занимают почти последние места в стране”, — сказал др. Симмо Тыниссон из центра частной медицины Confido, комментируя результаты исследования SEB о готовности к пенсии.
По сравнению с глобальными данными, забота жителей Эстонии о своем здоровье находится всё же на довольно хорошем уровне. Например, в Венгрии объем жителей заботящихся о своей здоровье (здоровое питание, физическая активность и избегание вредных привычек) составляет всего 30%, в США на здоровом образе жизни сфокусированы только 44% населения, и чуть менее 50% жителей Японии постоянно заботятся о своем здоровье. Самый высокий показатель в мире, к удивлению, продемонстрировала Индия, где с 71% населения ведут здоровый образ жизни.
Среди прочего, опрос SEB о готовности к выходу на пенсию установил тесную взаимосвязь между заботой о своем здоровье и готовностью к выходу на пенсию. Среди тех, кто заботится о своем здоровье, почти у 70% имеется определенный финансовый план на пенсионные годы (сбережения, инвестиции, предпринимательский доход и/или объект недвижимости). При этом у тех, кто не сильно озабочен своим здоровьем, коэффициент готовности к выходу на пенсию практически на 30 процентов ниже. Такую же взаимосвязь отмечает глобальное исследование готовности к выходу на пенсию Aegon**. Согласно данным исследования, существует сильная взаимосвязь между тем, насколько люди заботятся о своем здоровье и оценивают свою финансовую готовность к пенсии.
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