Исследование: жители Эстонии являются активными пользователями облачных услуг
Согласно опросу, проведенному исследовательской фирмой Norstat, более половины жителей Эстонии пользуются облачными услугами, чтобы хранить важные для себя файлы.
Согласно опросу, проведенному исследовательской фирмой Norstat, более половины жителей Эстонии пользуются облачными услугами, чтобы хранить важные для себя файлы.
В качестве основной причины резервного копирования данных на облако 53 процента пользователей указали, что это позволяет экономить память на их собственном устройстве. Респонденты отметили также, что пользоваться облачной услугой удобно и что важными файлами можно легко поделиться с другими.
«Резервное копирование данных на облако помогает предотвратить ущерб, который может возникнуть, если смарт-устройство или компьютер сломается, и все хранящиеся на нём данные будут утрачены. Иными словами, хорошая новость заключается в том, что 56 процентов эстонцев заботятся о важных для них файлах и воспоминаниях и делают резервные копии», – сказала Инес Эстрин, директор по маркетингу Tele2, фирмы, которая заказала это исследование.
Согласно результатам опроса, облако для хранения данных или фотографий и видео используют 63 процента людей младше 25 лет, и только треть людей старше 55 лет. Женщины также являются более активными пользователями облачных платформ.
Всего в опросе, проведенном Tele2 по всей Эстонии, приняли участие 2500 человек в возрасте от 18 до 99 лет.
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