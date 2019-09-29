Исследование: жители Эстонии являются активными пользователями облачных услуг

В качестве основной причины резервного копирования данных на облако 53 процента пользователей указали, что это позволяет экономить память на их собственном устройстве. Респонденты отметили также, что пользоваться облачной услугой удобно и что важными файлами можно легко поделиться с другими.

«Резервное копирование данных на облако помогает предотвратить ущерб, который может возникнуть, если смарт-устройство или компьютер сломается, и все хранящиеся на нём данные будут утрачены. Иными словами, хорошая новость заключается в том, что 56 процентов эстонцев заботятся о важных для них файлах и воспоминаниях и делают резервные копии», – сказала Инес Эстрин, директор по маркетингу Tele2, фирмы, которая заказала это исследование.

Согласно результатам опроса, облако для хранения данных или фотографий и видео используют 63 процента людей младше 25 лет, и только треть людей старше 55 лет. Женщины также являются более активными пользователями облачных платформ.

Всего в опросе, проведенном Tele2 по всей Эстонии, приняли участие 2500 человек в возрасте от 18 до 99 лет.