Исследование: жители Эстонии считают, что у их детей будет больше денег

”Жители страны считают, что экономическое положение детей будет лучше их собственного. Всего 7% респондентов думают, что их дети окажутся в худшем финансовом положении. В среднем же по Европе доля таких пессимистов составила целых 20% — Эстония в этом смысле выделяется позитивным настроем”, — сказала исполнительный директор Intrum в странах Балтии Илва Валейка.

В лучшее финансовое будущее своих детей верят 58% респондентов в Эстонии, 51% в Латвии и 35% в Литве.

По словам Валейки, свою роль тут играет то, что эстонские потребители смотрят в будущее с оптимизмом: всего 37% ответивших считают, что ослабление Европейского союза окажет негативное влияние на их экономическое положение. В среднем же по Европе таких людей 44%.

Из участников эстонского исследования 46% (в Европе 47%) согласились с тем, что должны финансово поддерживать своих детей, когда те начинают самостоятельную жизнь, а 23% (в Европе 30%) признали, что по финансовым причинам их дети не могут покинуть родительский дом настолько рано, как они сами хотели бы. 56% респондентов (в Европе 63%) в предыдущие шесть месяцев занимали деньги или использовали лимит кредитной карты, чтобы купить что-то своим детям.

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