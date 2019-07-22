Исследование: жители Эстонии плохо знакомы с работой пенсионной системы

Лишь 11% жителей Эстонии интересовались, какую пенсию они будут получать в будущем. Интерес людей в возрасте от 40 до 50 лет в отношении дохода, который они будут получать в пенсионные годы, имеет исключительно низкий процент по сравнению с другими возрастными группами. Опрос показал, что почти 80% населения Эстонии не знают, какая часть их налогов поступает в пенсионные ступени, обеспечивающие их будущий доход.

Трийн Мессимас, член правления SEB Elu- ja Pensionikindlustus: ”Судя по результатам проведенного в этом году опроса о готовности к пенсии, стоило ожидать, что уровень осведомленности о пенсиях в Эстонии повысится по сравнению с результатом прошлого года. Как известно, в последнее время пенсионная система Эстонии и планы ее реформирования широко освещались в средствах массовой информации. Для того, чтобы с умом используя новые возможности создаваемой системы обеспечить себе достойное будущее, в первую очередь необходима хорошая финансовая грамотность, обзор своих имеющихся сбережений и понимание того, какую пенсию в будущем человек хотел бы получать”.

В то время как в 2016 году 28% участников опроса не знали, по какой стратегии они накапливают к своей пенсии в фондах II ступени, то в этом году на этот вопрос не смогли ответить уже 41% респондентов.