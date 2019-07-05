Исследование: жители Эстонии не предпринимают достаточно действий для обеспечения своего будущего

Согласно проведенному по заказу Центра мониторинга развития (Arenguseire Keskus) анализу, жители Эстонии склонны оценивать свое финансовое положение с оптимизмом и уверенностью и недооценивать возможность сокращения дохода. Мужчины, молодые люди и эстонцы дают своему финансовому благосостоянию более высокую оценку, чем женщины, люди среднего или преклонного возраста и неэстонцы.

Финансовая грамотность жителей Эстонии находится на хорошем уровне по сравнению с другими государствами, но непосредственное финансовое поведение — ниже среднего. Лишь немногие откладывают или инвестируют средства. ”Вложение средств для обеспечения будущего в долгосрочной перспективе воспринимается как их утрата. Жители склонны рассчитывать на положительные изменения, например, рост зарплаты или повышение по службе, и в меньшей степени думать о рисках для здоровья или негативных сценариях”, — отметила автор анализа финансового благосостояния Леоноре Рийтсалу (MTÜ Rahatarkus).

Эксперт Центра мониторинга развития и руководитель проекта исследования финансового благосостояния пожилых людей в будущем Йоханна Валлисту отметила, что если ранее в оценке финансового благосостояния исследования опирались на объективные показатели, такие как уровень накоплений и достаток, то последние анализы демонстрируют, что не менее важными являются оценочные суждения и предпочтения населения.

”В контексте обеспечения благополучной старости более важными являются готовность к инвестиционным рискам, долгосрочное финансовое планирование и непреклонность в достижении желаемого образа жизни. Этого нельзя достичь без осознанной организации финансов в настоящем”, — сказала Валлисту.