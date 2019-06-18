18.06.2019, 16:10

Исследование: жители Эстонии доверяют интернет-торговле, но не всегда контролируют распространение своих данных

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rus.delfi.ee
EST
Klikid ja raalid
Foto: Ester Vaitmaa

Почти 90% жителей Эстонии регулярно заказывали или заказывают товары из интернет-каналов, 80% опрошенных также заявили, что в общем доверяют каналам электронной торговли. Тем не менее почти две трети опрошенных заявили, что у них есть связанный с интернет-торговлей негативный опыт, а 7% заявили, что они стали жертвой мошенничества, сказано в пресс-релизе.

„Говоря о безопасных операциях в электронных каналах, мы видим, что почти половина покупателей оплачивают свои покупки по банковской ссылке. Осуществляя оплату с ее помощью, нужно всегда иметь под рукой средства идентификации, чтобы покупка была завершена без задержек и ссылка покупки не устарела. В противном случае это может привести к сбоям в работе системы. 42% людей совершают покупки в интернете посредством дебетовой карточки (25%) или кредитной карточки (17%), что предполагает полное открытие данных карты каналу продавца. В этом случае очень важно, чтобы у покупателя был четкий обзор каналов, которым были предоставлены данные его платежных карт, также стоит завести себе привычку контролировать выписку карты”, — дает совет по безопасному совершению платежей руководитель сегмента частных клиентов банка SEB Tрийн Раудсепп.

На вопрос „Имеется ли у вас четкий список каналов, с которыми вы поделились данными своей банковской карты?” 20% опрошенных заявили, что у них есть полный обзор этих данных, 29% нашли, что в общем они имеют об этом представление, 28% не имели обзора каналов, с которыми они поделились своими финансовыми данными. По мнению банка, клиенты должны более внимательно относиться к распространению данных своих карт и обязательно иметь четкий обзор того, с какими каналами вы этими данными поделились. Для тех, кто регулярно совершает покупки в интернете, SEB предлагает виртуальную банковскую карту, которая поможет безопасно осуществлять электронные покупки.

Исследование интернет-торговли было проведено SEB в Эстонии, Латвии и Литве в сотрудничестве с Norstat весной 2019 года. В исследовании приняло участие более 3 000 человек, среди них чуть более 1000 жителей Эстонии. Исследование было произведено в форме интервью на эстонском или русском языке.

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