Исследование: жители Эстонии доверяют интернет-торговле, но не всегда контролируют распространение своих данных

„Говоря о безопасных операциях в электронных каналах, мы видим, что почти половина покупателей оплачивают свои покупки по банковской ссылке. Осуществляя оплату с ее помощью, нужно всегда иметь под рукой средства идентификации, чтобы покупка была завершена без задержек и ссылка покупки не устарела. В противном случае это может привести к сбоям в работе системы. 42% людей совершают покупки в интернете посредством дебетовой карточки (25%) или кредитной карточки (17%), что предполагает полное открытие данных карты каналу продавца. В этом случае очень важно, чтобы у покупателя был четкий обзор каналов, которым были предоставлены данные его платежных карт, также стоит завести себе привычку контролировать выписку карты”, — дает совет по безопасному совершению платежей руководитель сегмента частных клиентов банка SEB Tрийн Раудсепп.

На вопрос „Имеется ли у вас четкий список каналов, с которыми вы поделились данными своей банковской карты?” 20% опрошенных заявили, что у них есть полный обзор этих данных, 29% нашли, что в общем они имеют об этом представление, 28% не имели обзора каналов, с которыми они поделились своими финансовыми данными. По мнению банка, клиенты должны более внимательно относиться к распространению данных своих карт и обязательно иметь четкий обзор того, с какими каналами вы этими данными поделились. Для тех, кто регулярно совершает покупки в интернете, SEB предлагает виртуальную банковскую карту, которая поможет безопасно осуществлять электронные покупки.